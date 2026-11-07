Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua Hiến chương sửa đổi lần 8

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 bế mạc chiều 7-11 - Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE

Chiều 7-11, phiên bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự - thông qua tờ trình sửa đổi Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 8.

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi gồm có lời nói đầu, 12 chương và 70 điều; giảm 2 chương và 17 điều so với Hiến chương hiện hành.

Thay mặt đoàn chủ tịch, trưởng lão hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự lấy biểu quyết thông qua.

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là văn bản nền tảng quy định tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc tổ chức, cơ cấu lãnh đạo, phương thức điều hành, quyền hạn và trách nhiệm của các cấp giáo hội.

Thượng tọa Thích Đức Thiện thông qua tờ trình về việc sửa đổi Hiến chương lần thứ 8 - Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE

Sau đó, thượng tọa Thích Đức Thiện công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Nghị quyết gồm 12 điểm: Suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh; tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự, suy cử Hội đồng Trị sự khóa 10; tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 8; kêu gọi tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy chủ đề đại hội “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” với tinh thần hộ quốc an dân, để tiếp tục phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 6 và 7-11, đặt dưới sự chứng minh tối cao của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, chư tôn trưởng lão phó pháp chủ, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Đại hội có sự hiện diện tham dự của 2.000 đại biểu gồm 1.645 đại biểu chính thức là chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban, viện trung ương, đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 34 tỉnh, thành phố và các tăng ni, phật tử tiêu biểu trong cả nước và ở nước ngoài.

Thành kính dâng pháp y lên cúng dường chư tôn Trưởng lão Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh - Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 thành công tốt đẹp - Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE