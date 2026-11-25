Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp (1929-2026) - Ảnh: Báo Giác Ngộ

Theo Báo Giác Ngộ, Văn phòng Hội đồng Chứng minh và tổ đình Vĩnh Nghiêm cho biết trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng tông phong tổ đình Vĩnh Nghiêm - viên tịch tối 24-11, tại chùa Vĩnh Nghiêm (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm 1929, tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.

Ngài xuất gia từ thuở thiếu thời tại chùa Miễu ở quê nhà, nhờ túc duyên, được theo học với Tổ Tuệ Tạng ở chùa Cồn, Đức Thượng thủ Tăng già toàn quốc Thích Tâm Thi nơi các chốn tùng lâm nổi tiếng Bắc Việt.

Ngài du học Mỹ, tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường đại học Yale, tiến sĩ triết học tại Trường đại học Columbia. Với năng lực đặc biệt về ngoại ngữ và kiến thức vững vàng, ngài từng được giao các trách nhiệm đối ngoại, từng đảm nhiệm Hiệu trưởng Trường trung học Miền Nam, Giám đốc Trường trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975.

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp tham gia tranh đấu trong Pháp nạn tại miền Nam năm 1963, là một trong những nhân chứng của sự kiện lịch sử Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngài là một trong những vị giáo phẩm được thỉnh tham gia chứng minh cho Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, làm giới sư tại nhiều Đại giới đàn, Viện chủ và Trưởng tông môn tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM), Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng Ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh…

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp khiếm an và đã được các bác sĩ và chư tăng tổ đình Vĩnh Nghiêm tận tình chăm sóc, nhưng do niên cao lạp trưởng, ngài đã thu thần viên tịch tại chùa Vĩnh Nghiêm (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM), trụ thế gần 100 năm.