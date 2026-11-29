Hình ảnh khách Nga dùng xẻng xúc cát để đưa khúc gỗ nằm dưới lớp cát ở bãi biển Nha Trang - Ảnh cắt tử clip

Ngày 29-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Nha Trang - cho biết đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ, sự nghiệp công phường Nha Trang - xác minh, kiểm tra các nôi dung lan truyền trên mạng xã hội về việc du khách phát hiện gỗ quý ở bãi biển Nha Trang.

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn clip với nội dung du khách Nga phát hiện một gốc gỗ quý tại bờ cát bãi biển Nha Trang (phường Nha Trang), các đoạn clip ghi lại cảnh các du khách dùng xẻng xúc cát lên và lộ ra một gốc cây lớn dài hơn 2m.

"Sau khi một gia đình du khách Nga cùng nhiều người trên bãi biển chung sức đào và phát hiện một gốc cây khổng lồ bị sóng lũ cuốn dạt vào bờ, hành trình đưa "kho báu" này lên khỏi mặt đất vẫn chưa kết thúc" - người viết trên mạng xã hội.

Các đoạn clip thu hút rất nhiều lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận, đa phần ý kiến đều bày tỏ hoài nghi về nguồn gốc của gốc cây này.

Về việc này, ông Nguyễn Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Trung tâm dịch vụ, sự nghiệp công phường Nha Trang - khẳng định gốc cây nêu trên không phải là gỗ quý như mạng xã hội lan truyền.

Theo ông Khoa, một số người đã lợi dụng việc này để quay clip câu tương tác trên mạng xã hội.

Sau mỗi mùa mưa bão, có rất nhiều gốc cây theo sóng dạt vào bờ biển Nha Trang và bị cát bồi lấp. Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Nha Trang và Trung tâm dịch vụ, sự nghiệp công phường đã tổ chức thu gom, ngoài ra, một số người dân, du khách cũng phối hợp với lực lượng chức năng thu gom rác thải tại bãi biển.

"Hiện gốc cây nêu trên đã được đơn vị liên quan thu gom, xử lý đúng theo quy định và không phải là gỗ quý như mạng xã hội lan truyền" - ông Khoa cho hay.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ trong thời gian qua, mỗi khi thời tiết diễn biến bất thường kèm mưa lớn, gió mạnh, biển động, từng đợt sóng lớn cao từ 2 đến 3m liên tục vỗ mạnh vào bờ sẽ kéo theo lượng lớn các loại rác thải vào bãi biển đường Trần Phú, phường Nha Trang.