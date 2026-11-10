Làm việc khuya, căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của nam và nữ ra sao?

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến các tín hiệu nội tiết liên quan đến chức năng sinh sản - Ảnh: AI

Theo Times of India, căng thẳng kéo dài có thể tác động đến chu kỳ kinh nguyệt, quá trình rụng trứng, ham muốn tình dục và một số chỉ số tinh dịch ở nam giới, từ đó ảnh hưởng khả năng sinh sản.

Căng thẳng làm thay đổi chu kỳ kinh nguyệt

Ở nhiều người trong độ tuổi cuối 20 và 30, áp lực từ công việc, thời gian đi lại, tài chính, gia đình và những trách nhiệm thường ngày khiến giấc ngủ bị thu hẹp, bữa ăn thất thường. Với những cặp đôi đang mong muốn có con, những áp lực này có thể trở thành một yếu tố cần được lưu ý.



Một trong những biểu hiện mà phụ nữ có thể nhận thấy là chu kỳ kinh nguyệt trở nên kém ổn định. Kinh nguyệt có thể đến muộn, bị mất một kỳ hoặc các triệu chứng tiền kinh nguyệt trở nên khó kiểm soát hơn.

Tiến sĩ Prabha Agarwal, chuyên gia tư vấn sản phụ khoa và phẫu thuật nội soi tại CARE Hospitals, cho biết căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến các tín hiệu nội tiết liên quan đến chức năng sinh sản.

Khi cơ thể chịu stress, các hormone như cortisol được giải phóng và có thể tác động đến tín hiệu giữa não và buồng trứng, từ đó ảnh hưởng đến quá trình rụng trứng và các hormone điều hòa chu kỳ kinh nguyệt.

Theo bà Agarwal, căng thẳng cũng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng tiền kinh nguyệt như mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ và thay đổi tâm trạng.

Tuy nhiên, kinh nguyệt không đều không nên mặc nhiên được quy cho stress, bởi hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) và các rối loạn tuyến giáp cũng có thể gây những thay đổi tương tự và cần được đánh giá phù hợp.

Nam giới cũng bị ảnh hưởng đến tinh trùng

Theo tiến sĩ Taruna Dua, chuyên gia tư vấn và trưởng đơn vị sản phụ khoa tại Aakash Healthcare Superspeciality Hospital, áp lực công việc, vấn đề tài chính và thiếu ngủ cũng xuất hiện trong câu chuyện sức khỏe sinh sản của các cặp đôi trẻ.

Ở nam giới, căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến nồng độ testosterone, ham muốn tình dục và chức năng cương dương. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên hệ giữa căng thẳng với những thay đổi về nồng độ và khả năng di động của tinh trùng.

Một tổng quan hệ thống năm 2026 được công bố trên JBRA Assisted Reproduction, xem xét 34 nghiên cứu với 11.141 nam giới, cho thấy một số nghiên cứu ghi nhận các chỉ số tinh dịch kém hơn ở những người chịu stress tâm lý.

Giảm nồng độ tinh trùng được ghi nhận trong 52,9% các nghiên cứu xem xét chỉ số này, trong khi giảm khả năng di động của tinh trùng xuất hiện ở 63,3%.

Tuy nhiên, kết quả trên chỉ cho thấy mối liên hệ, không chứng minh stress là nguyên nhân duy nhất gây chất lượng tinh trùng kém.

Áp lực mang thai có thể tạo thêm stress Với các cặp đôi đang cố gắng có con, quá trình này đôi khi trở thành một nguồn gây lo lắng mới. Việc theo dõi ngày rụng trứng, ngày dễ thụ thai, lịch khám và những câu hỏi từ gia đình có thể khiến một vấn đề vốn mang tính riêng tư trở thành một nhiệm vụ phải hoàn thành đúng thời điểm. Stress có thể ảnh hưởng đến các tín hiệu hormone điều hòa quá trình rụng trứng và kinh nguyệt. Thiếu ngủ, ăn uống thất thường và ít vận động cũng có thể góp phần vào tình trạng này. Tuy nhiên, stress không tự động dẫn đến vô sinh. Tuổi, chất lượng trứng và tinh trùng, quá trình rụng trứng và các bệnh lý tiềm ẩn đều có vai trò. Các bác sĩ khuyến nghị ngủ 7-8 giờ, ăn uống điều độ và dành thời gian vận động. Đi bộ, yoga, nghe nhạc hoặc giảm thời gian sử dụng màn hình có thể giúp thư giãn. Tư vấn tâm lý cũng có thể hữu ích khi lo lắng liên quan đến khả năng sinh sản bắt đầu ảnh hưởng đến mối quan hệ. Không nên trì hoãn việc khám vì cho rằng cần giảm stress trước.