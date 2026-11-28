Xe máy, ô tô di chuyển qua đoạn đường ngập vào tối 28-11 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Sau mưa lớn kéo dài chiều tối 28-11, khoảng vài trăm mét đường Mã Lò (đoạn qua phường Bình Trị Đông) bị ngập, có nơi nước cao hơn nửa bánh xe máy. Nhiều người chạy xe bì bõm qua đoạn đường ngập, có xe máy bị chết máy phải dắt bộ.

Theo người dân địa phương, đoạn đường trên thường ngập khi mưa lớn kéo dài, gây bất tiện cho việc đi lại.

Lực lượng chức năng phường Bình Trị Đông thường phối hợp hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập để đảm bảo an toàn, đồng thời hỗ trợ sửa chữa các trường hợp xe chết máy.

Những ngày gần đây, đơn vị thi công đã đưa máy móc đến triển khai thi công dự án sửa chữa đường cũng như thông tin công trình.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ tối cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Bình Trị Đông cho biết dự án sửa chữa đường Mã Lò (đoạn Hương lộ 2 - Tỉnh lộ 10) dài khoảng 890m đã khởi công vào tháng 11-2026. Dự án dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027 (năm Đinh Mùi).

Anh B.Q.A., một người dân sinh sống tại phường Bình Trị Đông, cho biết anh và nhiều người rất phấn khởi khi dự án sửa chữa đường Mã Lò được khởi công. Anh mong công trình hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng ngập nước khi mưa lớn, giúp cho việc đi lại thuận tiện hơn.

Một người dắt bộ xe máy qua đoạn đường ngập vào tối 28-11 - Ảnh: NGỌC KHẢI