Đường Liên ấp 2-3-4, đoạn giao với đường Lê Thị Ngay (xã Vĩnh Lộc) - Ảnh: NGỌC KHẢI chụp ngày 26-11

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc, dự án nâng cấp đường Liên ấp 2-3-4 (đoạn từ đường Lê Thị Ngay đến ranh xã Bà Điểm) có chiều dài khoảng 4,2km, bề rộng trung bình 7,7m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Công trình xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến, bố trí báo hiệu giao thông theo quy định. Tổng mức đầu tư dự án hơn 85,4 tỉ đồng.

Thời gian thi công dự kiến 360 ngày, công trình dự kiến nghiệm thu, đưa vào sử dụng vào tháng 11-2027.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, người dân sống bên đường Liên ấp 2-3-4 (xã Vĩnh Lộc) cho biết một số đoạn đường đã xuống cấp, xuất hiện ổ gà, ổ voi... gây bất tiện cho việc đi lại. Bà con mong tuyến đường được nâng cấp để việc đi lại thuận tiện hơn.

"Tôi rất vui mừng khi tuyến đường này được nâng cấp. Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần giúp việc đi lại, lưu thông hàng hóa thuận tiện hơn" - ông Phan Văn Dũng, một người dân địa phương, chia sẻ.

Qua camera giám sát, xử phạt 3 người vứt rác bừa bãi ven đường Rạch Cầu Suối Qua camera an ninh giám sát, UBND xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) phát hiện và xử phạt hành chính 3 trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định ven đường Rạch Cầu Suối.



