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Lâm Đồng thay đổi nhiều chủ tịch xã, đặc khu

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M.V
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M.V
M.V
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

Tỉnh ủy Lâm Đồng công bố 15 quyết định điều động cán bộ quản lý, nhiều chủ tịch UBND xã thay đổi nơi công tác, một số phó giám đốc sở về xã, đặc khu.

Lâm Đồng thay đổi nhiều chủ tịch xã, đặc khu - Ảnh 1.

Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện thay đổi nhiều cán bộ là lãnh đạo xã, đặc khu - Ảnh: T.L

Ngày 9-11, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố và trao 15 quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bốn cán bộ từ các sở, ngành tỉnh được điều động về làm Phó bí thư Đảng ủy cấp xã, đặc khu. Trong đó, ông Trần Mậu Dũng, Phó chánh Thanh tra tỉnh về xã Kiến Đức. Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó giám đốc Sở Xây dựng về xã Hàm Thuận. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó giám đốc Sở Xây dựng về Đặc khu Phú Quý. Ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh về xã Vĩnh Hảo.

Nhiều chủ tịch UBND xã được điều chuyển sang địa bàn mới. Ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo về làm Phó bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình. Ông Nguyễn Thúc Phước Hải, Chủ tịch UBND xã Bắc Bình về xã Liên Hương. Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương về xã Tuy Phong. Ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong về phường Phú Thủy. Ông Trần Hoàng Vũ, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Hine về làm Phó bí thư Đảng ủy xã Tà Năng.

Ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng thôi chức để Chủ tịch UBND tỉnh điều động về Văn phòng UBND tỉnh.

Lâm Đồng thay đổi nhiều chủ tịch xã, đặc khu - Ảnh 2.

Chi tiết việc điều động, thay đổi nhân sự tại tỉnh Lâm Đồng - Đồ họa: Ai

Ba cán bộ được điều động về Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Tỉnh ủy, gồm ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Đình Nguyên, Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh và ông Phan Đức Thanh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quý và ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, kể từ ngày 9-11.

Lâm Đồng thay đổi nhiều chủ tịch xã, đặc khu - Ảnh 3.'Kỹ sư ảo' về vườn, nông dân cà phê Lâm Đồng bớt lo

Thông qua workshop xây hệ miễn dịch cho cây cà phê robusta trước mùa thu hoạch, ban tổ chức đã mang "kỹ sư ảo" đến tận vườn cho bà con ở xã Đắk Mil (tỉnh Lâm Đồng - Đắk Nông cũ).

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    Chủ đề: điều động cán bộ chủ tịch xã UBND Đặc khu Phú Quý Tỉnh ủy Lâm Đồng

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