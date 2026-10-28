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Ông Nguyễn Bá Út được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

tác giả
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

Tại kỳ họp thứ 8 diễn ra ngày 28-10, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI bầu ông Nguyễn Bá Út - Giám đốc Sở Công Thương - giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Bá Út được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út nhận bó hoa từ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: M.V.

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út năm nay 47 tuổi, quê tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế, kỹ sư điện kỹ thuật.

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông là Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông. Sau khi tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập, ông tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, địa phương được bố trí 6 phó chủ tịch UBND dựa trên khung quy định của Trung ương.

Việc bầu bổ sung ông Nguyễn Bá Út giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm kiện toàn lãnh đạo UBND tỉnh, góp phần bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương ổn định, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trước đó ngày 4-9, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên (Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng) giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Nguyễn Bá Út được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2.Chủ tịch Lâm Đồng: 'Phải nhớ chuyện giải ngân đầu tư công như nhớ người thân'

Đó là nhắn nhủ của ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, với các sở, ngành về đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trên địa bàn.

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ĐỨC TRONG
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    Chủ đề: giám đốc sở bầu chủ tịch Lâm Đồng hội đồng nhân dân Đắk Nông

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