La Liga khẳng định Yamal bị giả mạo bài đăng kỳ thị người Trung Quốc

La Liga khẳng định không có chuyện Yamal kỳ thị người Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Tối 16-11, đài CCTV Sports đưa tin La Liga đã có văn bản trả lời Đài Phát thanh và Truyền hình trung ương Trung Quốc (CMG), làm rõ tranh cãi liên quan siêu sao Lamine Yamal.

Theo nội dung được Bắc Kinh Nhật Báo (Beijing Daily) đăng lại, La Liga xác định hình ảnh lan truyền trên mạng là ảnh chụp bị làm giả có chủ ý, không phải nội dung do Yamal đăng.

Trước đó, bộ phận phụ trách chương trình thể thao và thanh thiếu niên của CMG theo dõi phản ứng trên mạng, kích hoạt quy trình xử lý và yêu cầu La Liga lập tức xác minh, phản hồi. Phía giải đấu Tây Ban Nha gửi văn bản trả lời trong chiều 16-11.

Nền tảng bóng đá Trực Bá Bá (Zhibo8) đăng phần dịch nội dung thư, trong đó La Liga khẳng định bài đăng bị gán cho Yamal không xuất hiện trên tài khoản chính thức của cầu thủ.

“Hình ảnh hiện đang lan truyền trên Douyin là ảnh chụp bị làm giả, được cố tình dựng để trông như một bài đăng từ tài khoản Instagram chính thức của anh ấy”, La Liga cho biết trong văn bản được dẫn lại.

La Liga đồng thời tái khẳng định lập trường chống phân biệt chủng tộc và mọi hình thức kỳ thị, lên án việc phát tán thông tin sai lệch nhằm gây tổn hại cho người khác. Cơ quan này thông báo đã bắt đầu điều tra những tài khoản truyền bá thông tin, nhưng chưa công bố danh tính hay kết quả xử lý.

Phản hồi trên làm thay đổi diễn biến vụ việc gây tranh cãi trong ngày 16-11. Ban đầu, một ảnh chụp lan truyền khiến Yamal bị cho đã chia sẻ lại trên Instagram đoạn video dựng từ hoạt hình South Park, sau đó hủy chia sẻ khoảng ba giờ sau.

Đoạn phim châm biếm những cô gái da trắng nghe nhạc Hàn Quốc nhưng nhầm lẫn văn hóa các nước châu Á. Tuy nhiên, nội dung xuất hiện cụm từ “ching chong”, cách nhại tiếng Trung mang tính miệt thị người Trung Quốc và người gốc Đông Á.

Liên Hợp Tảo Báo (Lianhe Zaobao) của Singapore ghi nhận cáo buộc khiến một bộ phận người dùng mạng Trung Quốc yêu cầu Yamal xin lỗi, kêu gọi các thương hiệu chấm dứt hợp tác. Tuy nhiên, tính xác thực của ảnh chụp đã bị đặt dấu hỏi trước khi La Liga công bố phản hồi.

Trong bản tin cập nhật tối 16-11, Liên Hợp Tảo Báo đưa phản hồi của La Liga lên tiêu đề, xác nhận cơ quan điều hành giải đấu đã bác bỏ ảnh chụp làm căn cứ cho cáo buộc.

Trước đó, mạng xã hội Trung Quốc thậm chí đã đẩy cuộc tranh luận lên đến đỉnh điểm khi nhiều tài khoản đặt câu hỏi: "Vì sao chưa tẩy chay Yamal như đã làm với Mbappe?".