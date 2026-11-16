'Ching chong' là gì mà khiến người Trung Quốc nổi giận với Yamal?

Ngôi sao bóng rổ Trung Quốc Yao Ming từng bị Shaquille O’Neal (phải) dùng từ ching chong để chọc ghẹo - Ảnh: AFP

Ngày 16-11, báo Lianhe Zaobao (Liên Hợp Tảo Báo) của Singapore đưa tin Yamal bị nghi chia sẻ trên Instagram một video có nội dung xúc phạm người châu Á, cụ thể là cộng đồng người Trung Quốc hoặc gốc Hoa.

Đoạn phim được biên tập từ hoạt hình South Park, châm biếm những cô gái da trắng nghe nhạc K-pop nhưng lẫn lộn văn hóa các nước châu Á, trong đó xuất hiện cụm từ “ching chong”.

Theo Zaobao, vụ việc khiến một bộ phận người hâm mộ Trung Quốc yêu cầu Yamal xin lỗi, kêu gọi các nhãn hàng chấm dứt hợp tác.

Tuy nhiên, trang báo cũng nhấn mạnh rằng tính xác thực của ảnh chụp được cho là bằng chứng "Yamal chia sẻ video" vẫn chưa được kiểm chứng. Chiều 16-11, chưa ghi nhận phản hồi công khai từ Yamal và Barcelona.

Báo Seoul Shinmun của Hàn Quốc cũng đưa tin về tranh cãi, đồng thời lưu ý chưa xác nhận được thời điểm video được chia sẻ và hoàn cảnh nó biến mất khỏi tài khoản. Vì vậy, cáo buộc nhằm vào Yamal hiện vẫn cần được làm rõ.

Vậy “ching chong” có nghĩa gì?

Đây là chuỗi âm giả tiếng Trung, dùng để nhại cách nói chuyện của người Trung Quốc, có một lịch sử khá lâu đời.

Tài liệu của tổ chức người Mỹ gốc Hoa Committee of 100 giải thích cách nói này mang tính phân biệt chủng tộc vì sử dụng cảm nhận âm thanh của người phương Tây về tiếng Trung để chế giễu người gốc Hoa. Người bị nhắm đến đang sử dụng một ngôn ngữ thật, nhưng lời nói của họ bị biến thành những âm thanh gây cười.

Trong nghiên cứu xuất bản năm 2016 của Oxford University Press, nhà nghiên cứu Elaine W. Chun phân tích “ching chong” như cách nhại âm thể hiện người châu Á là những người khác biệt, xa lạ. Điều đó lý giải vì sao một chuỗi âm không có nghĩa cụ thể vẫn có thể truyền tải sự khinh miệt.

Nguồn gốc chính xác của cụm từ chưa dễ xác định, nhưng cách sử dụng miệt thị đã được ghi nhận từ thế kỷ 19. Bài khảo cứu của nhà báo Kat Chow trên đài NPR năm 2014 dẫn cuốn The Counting-Out Rhymes of Children, xuất bản năm 1886, có bài vè chứa những âm này và lời xua đuổi người Trung Quốc.

Đài NPR cũng dẫn hồi ức của nhà văn người Mỹ gốc Hàn Mary Paik Lee về việc bị trẻ khác dùng bài vè tương tự để bắt nạt. Chi tiết ấy cho thấy đối tượng bị xúc phạm không chỉ là người Trung Quốc, mà còn gồm những người châu Á bị đánh đồng về nguồn gốc.

Trong thể thao, một tiền lệ nổi tiếng liên quan ngôi sao bóng rổ Shaquille O’Neal. Theo hãng tin AP ngày 10-1-2003, O’Neal bị chỉ trích vì nhại tiếng Trung bằng chuỗi âm bắt đầu bằng “ching chong” khi nói về Diêu Minh (Yao Ming)

O’Neal giải thích là mình đùa, đồng thời nói: “Nếu tôi xúc phạm bất kỳ ai, tôi xin lỗi”. Diêu Minh cho rằng đồng nghiệp có ý đùa, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu văn hóa khác.

Tháng 7-2021, tiền đạo Pháp Antoine Griezmann cũng vướng tranh cãi khi video từ chuyến du đấu Nhật Bản năm 2019 được lan truyền.

Theo tờ South China Morning Post (Nam Hoa Tảo Báo), anh bị cho là nhại ngôn ngữ châu Á bằng cụm từ này khi ngồi trong bồn nước. Griezmann bác bỏ cáo buộc phân biệt chủng tộc và xin lỗi nếu đã xúc phạm những người bạn Nhật Bản.

Yamal hiện đang hứng chịu làn sóng chỉ trích khá dữ dội từ các trang mạng xã hội Trung Quốc như Weibo và Hupu. Nhưng hiện tại việc anh chia sẻ video mang tính giễu cợt này vẫn chưa được xác nhận.