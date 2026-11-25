Ban Quản lý dự án Thăng Long và liên danh tư vấn ký kết hợp đồng gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED, lập hồ sơ mời thầu) dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam - Ảnh: Bộ Xây dựng

Chiều 25-11, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED, lập hồ sơ mời thầu) dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sản phẩm gói thầu tư vấn phải có chất lượng cao và đáp ứng tiến độ

Gói thầu do liên danh gồm 8 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Pháp và Hàn Quốc thực hiện. Trong đó SYSTRA (Pháp) là đơn vị đứng đầu liên danh. 3 doanh nghiệp Hàn Quốc trong liên danh gồm Sambo Engineering Co., Ltd (SAMBO), Yooshin Engineering Corporation (Yooshin) và Korea National Railway (KNR).

Có 4 doanh nghiệp Việt Nam trong liên danh gồm: Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI), Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Long (HOANG LONG).

Tại buổi lễ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long Đinh Công Minh cho biết, dự án có chiều dài tuyến khoảng 1.541km, được đầu tư đường đôi, khổ đường 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng trục 22,5 tấn, với 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa.

Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có quy mô đặc biệt lớn, ý nghĩa chiến lược và vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo ông Minh, các sản phẩm của gói thầu TV-02 là cơ sở quan trọng nhất để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư, xác định giải pháp công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án tổ chức thực hiện, tổng mức đầu tư và chuẩn bị các điều kiện lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu tiếp theo.

Ông Minh đề nghị liên danh tư vấn khẩn trương huy động đầy đủ nhân sự, chuyên gia, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ; phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm quốc tế, bảo đảm các sản phẩm tư vấn có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tiến độ và tính khả thi của dự án.

Tại buổi lễ, đại diện liên danh tư vấn cho biết thông qua hợp tác chặt chẽ, đào tạo thực tiễn và sự tham gia thực chất của các chuyên gia, đơn vị của Việt Nam, liên danh mong muốn góp phần nâng cao năng lực của ngành đường sắt Việt Nam.

Liên danh tư vấn cam kết sẽ tập trung lập kế hoạch triển khai sát với thực tiễn, tính toán chi phí chặt chẽ, xem xét kỹ lưỡng các phương án, sớm nhận diện rủi ro và cung cấp cho các cấp có thẩm quyền những ý kiến tham mưu rõ ràng, có cơ sở vững chắc.

Dự án có quy mô đặc biệt lớn và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ phức tạp

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh, giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trọng tâm là khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED giữ vai trò then chốt, quyết định trực tiếp đến chất lượng, tính khả thi và hiệu quả đầu tư của toàn dự án - Ảnh: Bộ Xây dựng

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một dự án đường sắt tốc độ cao có quy mô đặc biệt lớn và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ phức tạp. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trọng tâm là khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED giữ vai trò then chốt, quyết định trực tiếp đến chất lượng, tính khả thi và hiệu quả đầu tư của toàn dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị ngay sau khi ký hợp đồng, liên danh tư vấn phải khẩn trương huy động đầy đủ nhân sự chủ chốt, thiết lập bộ máy điều hành chuyên nghiệp, kế hoạch kiểm soát tiến độ chặt chẽ theo từng sản phẩm. Công tác khảo sát phải đặt chất lượng lên hàng đầu; số liệu phải đầy đủ, chính xác, tin cậy làm cơ sở vững chắc cho phương án tuyền, thiết kế và tổng mức đầu tư.

Đối với phương án đầu tư và hồ sơ mời thầu, tư vấn phải tính toán tổng mức đầu tư, phân chia gói thầu hợp lý, bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch về tuân thủ nghiêm pháp luật Việt Nam.

Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED cần nghiên cứu đồng bộ giữa các chuyên ngành. Đồng thời lựa chọn công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, phù hợp thực tiễn Việt Nam, bảo đảm an toàn và hiệu quả vận hành, bảo trì lâu dài.

Liên danh tư vấn phải phát huy thực chất vai trò của các chuyên gia trong nước, chú trọng chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý nhằm từng bước làm chủ kỹ thuật cho đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, tiến độ gói thầu TV-02 là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phải được cụ thế hóa thành các mốc sản phẩm gắn với trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân và cơ chế giám sát định kỳ.

"Các bên phải thực hiện nghiêm cam kết hợp đồng, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm. Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với giữ vững chất lượng. Mọi sản phẩm tư vấn phải có cơ sở khoa học, tuân thủ pháp luật và bảo đảm tính khả thi cao khi triển khai thực tế", Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh.