Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541km, được đầu tư xây dựng mới toàn tuyến đường đôi, khổ đường 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h - Ảnh: AI

Ngày 22-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) cho biết vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-02: tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED, lập hồ sơ mời thầu) thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Nhà thầu trúng thầu gói tư vấn là liên danh gồm 8 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Pháp và Hàn Quốc.

Trong đó, Công ty SYSTRA của Pháp là thành viên đứng đầu liên danh. Có 4 doanh nghiệp Việt Nam trong liên danh gồm: Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI), Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Long.

Phía Hàn Quốc có 3 thành viên gồm: Sambo Engineering Co., Ltd (SAMBO), Yooshin Engineering Corporation (Yooshin) và Korea National Railway (KNR).

Theo quyết định phê duyệt, giá trúng thầu là 10.243,3 tỉ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng.

Về loại hợp đồng, phần khảo sát áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định; phần lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế FEED và lập hồ sơ mời thầu áp dụng hợp đồng trọn gói.

Gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED, lập hồ sơ mời thầu) là một trong những gói thầu đặc biệt quan trọng trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541km, được đầu tư xây dựng mới toàn tuyến đường đôi, khổ đường 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.713.548 tỉ đồng (tương đương 67,34 tỉ USD).