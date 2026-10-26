Kiều bào tri thức ở châu Âu hứng khởi với cơ hội đóng góp cho quê hương từ xa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg hôm 24-10, nhân chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ từ ngày 21 đến 24-10 - Ảnh: TTXVN

Ấn tượng với chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Chia sẻ với Tuổi Trẻ sau cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại diện chuyên gia, trí thức kiều bào tại Bỉ và Luxembourg hôm 24-10, TS Nguyễn Thanh Phương - Trưởng phòng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Tập đoàn Dennemeyer Luxemburg - nói rằng bà cảm nhận rõ niềm vui, sự phấn khởi và tự hào của cộng đồng khi được gặp mặt, trao đổi kiến nghị và lắng nghe ý kiến từ người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam.

“Chúng tôi được lắng nghe, được tin tưởng và được coi là một phần không thể tách rời của dân tộc”, bà nói.

TS Phương đánh giá chuyến thăm Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có ý nghĩa quan trọng, diễn ra vào thời điểm Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chuyến thăm không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với Bỉ và EU, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất trong những lĩnh vực mà châu Âu có thế mạnh, như công nghệ cao, năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, mỗi cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với bà con kiều bào có trọng tâm riêng, "nhưng đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với kiều bào, cùng mong muốn phát huy hơn nữa nguồn lực trí tuệ của người Việt ở nước ngoài".

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi gặp ngày 24-10 về việc cần chuyển từ ý tưởng, kiến nghị sang hành động, lấy nhu cầu thực tế của đất nước làm điểm xuất phát”, bà Phương cho biết.

Bà cũng tâm đắc với định hướng tạo điều kiện để trí thức kiều bào đóng góp từ xa, thông qua các dự án nghiên cứu và chương trình hợp tác, mà không nhất thiết phải về nước làm việc lâu dài.

“Đây là cách tiếp cận thực tế, phù hợp với hoàn cảnh của rất nhiều chuyên gia người Việt đang làm việc tại châu Âu. Tôi tin rằng sau chuyến thăm sẽ có thêm những cơ chế kết nối hiệu quả, giúp những mong muốn đóng góp của kiều bào từng bước trở thành những hoạt động và kết quả cụ thể”, bà nhận định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg - Ảnh: TTXVN

Trí thức kiều bào mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho quê hương

Tại cuộc gặp ngày 24-10, bà Nguyễn Thanh Phương đã trình bày một số đề xuất nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh quốc tế trong phát triển, triển khai và cung cấp dịch vụ AI.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và AI, bà Phương cho rằng Việt Nam và châu Âu có nhiều thế mạnh bổ sung cho nhau.

Châu Âu có nền tảng nghiên cứu vững chắc, công nghệ tiên tiến và hạ tầng tính toán hiện đại, đi đầu trong việc xây dựng các chuẩn mực về AI an toàn, minh bạch và đáng tin cậy, cũng như các tiêu chuẩn cao về phát triển bền vững.

Trong khi đó, Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, năng động, khả năng tiếp thu công nghệ nhanh và nhu cầu rất lớn về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

“Từ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực AI tại Luxembourg, tôi cho rằng hợp tác nên xuất phát từ những bài toán thực tế của doanh nghiệp và xã hội.

Bên cạnh chuyển giao công nghệ, chúng ta cũng cần chú trọng vào hợp tác nghiên cứu, cùng phát triển sản phẩm và đào tạo nhân lực. Mục tiêu không chỉ là đưa công nghệ tiên tiến vào Việt Nam, mà còn là giúp các doanh nghiệp, trường đại học và đội ngũ kỹ sư trong nước từng bước làm chủ công nghệ và phát triển giải pháp phù hợp với điều kiện của mình", bà nhận định.

TS Nguyễn Thanh Phương (thứ ba từ phải sang) trong cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: TTXVN

Cũng theo bà, việc tiếp cận sớm các chuẩn mực của châu Âu cũng sẽ giúp sản phẩm AI của Việt Nam dễ dàng tham gia thị trường quốc tế hơn.

“Song song với việc nghiên cứu các công nghệ mới, Việt Nam có thể phát huy lợi thế về nhân lực để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị AI toàn cầu, thông qua hợp tác với các tập đoàn công nghệ, viện nghiên cứu và doanh nghiệp quốc tế”, bà nói.

Bà cũng mong muốn có thêm những chương trình hợp tác linh hoạt, để chuyên gia người Việt tại châu Âu có thể tham gia tư vấn, nghiên cứu chung, hỗ trợ đào tạo và làm cầu nối với các đối tác.

“Nếu bắt đầu từ những dự án thiết thực, có mục tiêu và kết quả đo lường được, hợp tác khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và châu Âu sẽ ngày càng hiệu quả. Đồng thời, đó cũng là con đường để trí thức kiều bào gắn bó và đóng góp lâu dài cho quê hương”, bà khẳng định.

