Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm EU - Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly vẫy tay chào trước khi vào chuyên cơ về Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trưa 24-10 (giờ Bỉ, chiều cùng ngày giờ Việt Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên chuyên cơ rời Bỉ, khép lại chuyến công tác thành công tới châu Âu từ ngày 19 đến 24-10.

Trong chuyến đi lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch từ ngày 19 đến 21-10; thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ từ ngày 21 đến 24-10.

Tiễn đoàn tại sân bay quân sự Melsbroek (Bỉ) có đại diện Bộ Ngoại giao Bỉ, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp; Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại EU Nguyễn Hương Trà và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ.

Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - EU

Tại Brussels (Bỉ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Các cuộc gặp, trao đổi thực chất góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và EU trong giai đoạn mới.



Hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc thúc đẩy đầu tư trong khuôn khổ sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) và quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Việt Nam và EU cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai đầy đủ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Hai bên cũng nhất trí phấn đấu hướng tới phát triển hợp tác về nguyên liệu thô thiết yếu. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, chuyển đổi xanh, cơ sở hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa (ảnh trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 22-10 - Ảnh: TTXVN



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thông điệp đến EU nói chung, Bỉ nói riêng trong bài phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont.

Bài phát biểu có nhan đề "Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác", với 3 thông điệp lớn về bối cảnh chiến lược thời đại, sự đồng điệu ngày càng tăng giữa Việt Nam - EU và các định hướng chiến lược đột phá cho quan hệ hai bên.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam - với vị thế trung tâm tại Đông Nam Á và độ mở kinh tế cao - chính là một "mắt xích tin cậy" giúp EU đa dạng hóa và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng.

Cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Bỉ

Cũng tại Bỉ, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Phu nhân đã hội kiến Nhà vua Bỉ và Hoàng hậu; hội đàm với Thủ tướng Bỉ và gặp lãnh đạo Nghị viện Bỉ.

Nhân dịp này, Hạ viện liên bang Bỉ đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU, mở ra giai đoạn thuận lợi hơn cho hợp tác song phương, nhất là doanh nghiệp hai nước.

Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly ngày 23-10 - Ảnh: TTXVN

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Bỉ được công bố ngày 24-10 nhấn mạnh hai nước tái khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, "hướng tới việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bỉ lên Đối tác chiến lược vào một thời điểm thích hợp".

Cũng theo tuyên bố chung, trong thời gian tới, hai nước sẽ tập trung mở rộng các dự án kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai nước có tiềm năng to lớn để tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực như dịch vụ, tài chính, nghiên cứu và phát triển (R&D), logistics đa phương thức, công nghệ đóng tàu, công nghệ cao, quản lý cảng, giao thông vận tải...

Việt Nam hoan nghênh các khoản đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp Bỉ trong các lĩnh vực bao gồm chất bán dẫn, khu công nghiệp sinh thái, cảng biển, logistics, đóng tàu, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, và chăm sóc sức khỏe - dược phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cảng Antwerp - Bruges, cảng lớn thứ hai châu Âu nằm tại vùng Flanders của Bỉ ngày 22-10 - Ảnh: TTXVN

Để làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược, hai nước cam kết thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ, nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo và tăng cường trao đổi kỹ thuật.

Hai bên cũng khuyến khích hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) và ứng dụng các công nghệ chiến lược, bao gồm trí tuệ nhân tạo an toàn, đáng tin cậy và có trách nhiệm, công nghệ bán dẫn, vi điện tử, điện toán đám mây.

"Chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương.

Hai bên tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần mở ra một giai đoạn hợp tác mới sâu sắc, thực chất, hiệu quả và mang tầm chiến lược hơn giữa Việt Nam và Bỉ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới", tuyên bố chung nhấn mạnh.