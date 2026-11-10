Kiểm tra điểm bán động vật phóng sinh ở TP.HCM, phát hiện rùa quý hiếm và rùa tai đỏ xâm hại

Số rùa tai đỏ lực lượng chức năng phát hiện tại một điểm bán động vật phóng sinh - Ảnh: Kiểm lâm cung cấp

Ngày 10-11, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) cho biết ngày 9-11, đơn vị phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ xã Hóc Môn, Công an xã Hóc Môn, trưởng ấp Nhị Tân (xã Xuân Thới Sơn) kiểm tra, tuyên truyền, nhằm góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Kiểm tra gần khu vực cầu An Hạ (ấp Nhị Tân, xã Xuân Thới Sơn), lực lượng chức năng ghi nhận hai điểm bán có tổng cộng 190 con chim ri.

Tại khu vực gần cầu Xáng (xã Hóc Môn), lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện một điểm bán có 70 con chim sẻ, một điểm khác có 150 con chim ri và 74 con rùa.

Trong số 74 con rùa có 6 con rùa ba gờ thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; 23 con rùa cổ sọc thuộc Phụ lục III CITES và 45 con rùa tai đỏ thuộc loài ngoại lai xâm hại. Chim sẻ và chim ri là các loài động vật hoang dã thông thường.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, người bán đã tự nguyện thả toàn bộ số chim ri, chim sẻ về tự nhiên dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng. Riêng 74 con rùa được kiểm lâm đưa về để xử lý theo quy định.

Theo đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1, rùa tai đỏ là loài sinh vật ngoại lai gây hại.

Người dân không mua bán, nuôi nhốt hay vận chuyển rùa tai đỏ; đồng thời không nên mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt trái phép các loài động vật hoang dã. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, các hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Rùa cổ sọc và rùa ba gờ tại điểm bán động vật phóng sinh - Ảnh: Kiểm lâm cung cấp

Số chim ri sau đó được thả về tự nhiên - Ảnh: Kiểm lâm cung cấp