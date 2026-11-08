Khủng hoảng rác tại Phuket: Phát sinh 1.200 tấn/ngày, xe chở rác đổ dọc đường

Máy xúc san gạt rác tại bãi chôn lấp đã quá tải ở Phuket - Ảnh: BANGKOK POST

Theo báo Bangkok Post, ông Suppachoke Laongphet - thị trưởng thành phố Phuket thuộc tỉnh Phuket - thông báo quyết định đình chỉ nói trên vào ngày 8-11, đồng thời mô tả tình trạng tại trung tâm xử lý rác thải đô thị Phuket là "cuộc khủng hoảng quản lý rác thải thứ bảy" của tỉnh Phuket.

Lượng rác thải đã vượt quá sức chứa của bãi chôn lấp, buộc chính quyền phải khẩn trương thuê thêm máy móc để tạo thêm diện tích tiếp nhận rác trong khu vực hiện tại. Tuần qua, các xe chở rác phải chờ lâu hơn bình thường mới có thể đổ rác.

Sáng 8-11, nhiều tài xế xe chở rác không chấp nhận tiếp tục chờ đợi và đã đổ rác dọc tuyến đường dẫn vào bãi chôn lấp. Việc này khiến các xe khác không thể tiếp cận khu vực, làm cho tình hình thêm nghiêm trọng.

Tình trạng gián đoạn mới nhất xảy ra trong bối cảnh Phuket đang chật vật giải quyết vấn đề rác thải. Hoạt động thu gom rác sẽ bị đình chỉ cho đến khi khu vực bãi chôn lấp được sắp xếp lại.

Thị trưởng Suppachoke thông tin hơn 1,2 triệu tấn rác đã tích tụ tại các khu xử lý, vượt xa sức chứa ban đầu là 900.000 tấn. Tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số gia tăng và ngành du lịch đã đẩy lượng rác thải lên cao, khiến diện tích dành cho việc chôn lấp rác ngày càng hạn hẹp.

Phuket đang đối mặt với cuộc khủng hoảng quản lý rác thải - Ảnh: BANGKOK POST

Hiện các cơ quan chức năng phải quản lý từng ô chôn lấp theo ngày, liên tục phân bổ lại và nén rác để tạo đủ chỗ tiếp nhận lượng rác mới.

Tình trạng này cũng gây áp lực lên nhà máy đốt rác duy nhất của tỉnh Phuket. Tính đến ngày 7-11, hơn 12.000 tấn rác đã tích tụ tại khu vực tập kết trước khi đưa vào lò đốt, vượt xa công suất thiết kế là 9.000 tấn.

Hiện Phuket vận hành một nhà máy đốt rác có khả năng xử lý khoảng 700 tấn mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng rác phát sinh trên toàn tỉnh vào khoảng 1.200 tấn/ngày và tăng đáng kể trong mùa cao điểm du lịch.

Nhà máy đốt rác thứ hai dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm tới, có công suất xử lý thêm 500 tấn/ngày, qua đó nâng tổng công suất xử lý rác lên khoảng 1.200 tấn/ngày.

Tuy nhiên, ông Suppachoke cho rằng chỉ tăng công suất đốt rác sẽ không thể giải quyết triệt để vấn đề.

Ông kêu gọi người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước giảm lượng rác thải ngay từ nguồn. Vị thị trưởng nhấn mạnh giảm thiểu rác và tái chế vẫn là giải pháp bền vững nhất về lâu dài đối với Phuket.