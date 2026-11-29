Hình ảnh được cho là mưa lớn làm nước ngập dâng cao, ngang với mặt biển Nha Trang - Ảnh cắt từ clip

Ngày 29-11, một số trang mạng xã hội tiếp tục lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh khu vực Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang) bị ngập sâu, trong đó một số thông tin cho rằng nước ngập đã dâng cao ngang với mặt biển, tạo thành hồ vô cực.

Theo đó, đoạn clip nêu trên được quay vào sáng 28-11, thời điểm toàn địa bàn Nha Trang có mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường, trong đó đường Phạm Văn Đồng ngập nặng.

Thời điểm này Tuổi Trẻ đã có mặt tại khu vực trên, ghi nhận mực nước ngập khá cao, khu vực ngập là đoạn đường tiếp giáp và có bề mặt cao hơn bãi cát bờ biển Nha Trang, hoàn toàn không có việc nước ngập dâng cao ngang với mặt nước biển, tạo thành hồ vô cực.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang cũng cho biết sở dĩ có thông tin nước ngập dâng cao ngang với mặt biển là do góc quay của người dân, nếu quan sát không kĩ rất dễ nhìn thấy nước ngập ngang với mặt nước biển.

Trước đó, để giảm ngập, đầu tháng 10-2026, lực lượng chức năng đã hạ thấp vỉa hè ở khu vực nêu trên trên và đổ bê tông, bức tường chắn sóng cũng được đục tạo 4 khoảng trống lớn để nước mưa từ nút giao đường Phạm Văn Đồng - Đoàn Trần Nghiệp thoát ra biển Hòn Chồng.

Khi trời mưa, nước mặt sẽ thoát tràn qua vỉa hè, chảy ra biển, tuy nhiên phương án này vẫn chưa thể giải quyết đáng kể tình trạng ngập lụt tại khu vực trên.

Thời điểm đường Phạm Văn Đồng ngập vào sáng 28-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

21 hồ chứa ở Khánh Hòa đang điều tiết, mưa lớn đã giảm Ngày 29-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Khánh Hòa cho biết hiện có 21 hồ chứa nước đang thực hiện điều tiết, chủ động hạ thấp mực nước hồ, trong đó có 3 hồ chứa gồm Suối Trầu điều tiết với lưu lượng 31,81 m³/s, Suối Dầu 24,99 m³/s, Đắc Lộc 12,58 m³/s, các hồ chứa còn lại điều tiết với lưu lượng dao động từ 0,18 - 8,75 m³/s. Hiện mưa lớn đã giảm và không phát sinh các điểm ngập mới.