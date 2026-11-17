Khu vực nhà trọ ở Phú Quới - Ảnh: CA

Ngày 17-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam T.B.T. (24 tuổi, ở ấp Trường Đông A, xã Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Tuy nhiên, do T. đang điều trị tại bệnh viện, chưa thi hành lệnh tạm giam được nên cơ quan công an phân công lực lượng canh giữ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h19 ngày 10-11, người dân trình báo khu nhà trọ thuộc ấp Phước Yên, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long, xảy ra cháy.

Sau khi dập lửa, người dân phát hiện chị P.T.N.H. (32 tuổi, ở ấp Suối Cạn, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) bị thương, nằm ở cổng chính nhà trọ; đồng thời thấy T. chạy ra từ phòng trọ của chị H. Khi xe cấp cứu đến, chị H. đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đội nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, T. và chị H. có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng tại nhà trọ ở ấp Phước Yên, xã Phú Quới. Khoảng 2 tuần trước khi xảy ra vụ việc, T. và chị H. xảy ra mâu thuẫn, T. dọn ra ở chỗ khác và nhiều lần dùng điện thoại gọi, nhắn tin đe dọa giết chị.

Khoảng 0h ngày 10-11, T. mua xăng đến phòng trọ của chị H. nhưng chị không mở cửa. T. phá cửa vào, tạt xăng lên người chị H.. Khi chị H. bỏ chạy, T. dùng dao rượt theo đâm liên tiếp nhiều nhát. Sau đó, ngọn lửa bùng lên khiến T. và chị H. bốc cháy.

Chị H. tử vong, T. đón xe đến bệnh viện cấp cứu. Hiện T. bị bỏng nặng, tiên lượng rất xấu, được điều trị tại một bệnh viện ở TP Cần Thơ và được lực lượng công an canh giữ.