Khỉ Sơn Trà bị xe tông chết, miệng còn quả chuối ăn dở: Đừng cho ăn nữa được không?

Nhiều năm qua, thói quen cho động vật hoang dã ăn đã làm thay đổi tập tính của khỉ hoang dã trên núi Sơn Trà - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bạn đọc Tuổi Trẻ nói cần có chế tài mạnh để trừng phạt sự dễ dãi của người dân và du khách khi cho động vật hoang dã ăn.

Vô tư cho khỉ ăn là nhân đạo hay tội ác?

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc cho rằng con người thường dễ rung động trước một con vật đang đói, một ánh mắt tò mò hay dáng vẻ thân thiện khi nó tiến lại gần. Bản năng muốn chia sẻ thức ăn đôi khi xuất phát từ sự thương cảm rất thật. Nhưng thiên nhiên không vận hành theo cảm xúc của con người.

Bạn đọc Mai Tấn Điệu đặt câu hỏi: Con người cho khỉ ngoài tự nhiên ăn là nhân đạo hay tội ác? Bạn đọc này nói nhiều người có tâm lý cho khỉ ăn rồi chụp vài bức ảnh, qua đó cảm thấy mình văn minh hơn người khác, hãnh diện hơn khi nắm bắt được khoảnh khắc mà người khác không có được.

"Hãy dừng việc cho thú hoang dã ăn trước khi quá muộn" - bạn đọc này viết.

Động vật hoang dã bị tác động bởi những hành vi vô thức của con người - Ảnh: NGỌC TRÚC

Anh Hoàng Thanh Ngọc, một người trẻ thường xuyên lên Sơn Trà, cho biết đã nhiều lần nhìn thấy và nhắc nhở người cho khỉ ăn. Không ít lần, khi nhắc nhở du khách không cho khỉ ăn, anh bị phản ứng.

Theo anh Ngọc, một con vật hoang dã có thể tự tìm thức ăn, tránh nguy hiểm và duy trì những tập tính giúp nó tồn tại.

Khi con người thường xuyên đưa thức ăn đến, mối quan hệ ấy có thể thay đổi. Con vật bắt đầu gắn sự xuất hiện của con người với cơ hội kiếm ăn, dần chủ động tiến lại gần và giảm cảnh giác trước những nguy cơ vốn cần phải tránh.

"Du khách đến chơi, cho khỉ ăn một lần rồi thôi. Họ ít có cơ hội nhìn thấy những thay đổi diễn ra sau đó, từ thói quen kiếm ăn đến cách con vật tương tác với môi trường sống" - anh nói.

Anh Ngọc cho rằng một hành động riêng lẻ có thể không tạo ra hậu quả rõ ràng ngay tức thì. Nhưng nếu nhiều người cùng làm, lặp lại trong thời gian dài, việc cho ăn có thể trở thành thói quen của cả con người lẫn động vật.

Khi ấy, ranh giới giữa không gian sinh sống của động vật hoang dã và nơi con người qua lại cũng dễ bị xóa nhòa. Động vật tiến đến gần khu dân cư, đường sá hoặc những điểm tập trung đông người. Lúc đó, động vật hoang dã dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.

Được cho ăn, khỉ ở Sơn Trà thay đổi tập tính xuống trộm cả thức ăn của con người - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

"Trừng phạt" sự dễ dãi của con người

Câu chuyện cho động vật hoang dã ăn đã được cảnh báo nhiều lần. Thậm chí, mới đây, các lực lượng liên ngành ở Đà Nẵng đã dựng biển cảnh báo, bố trí lực lượng nhắc nhở, nhưng người cho khỉ ăn vẫn xuất hiện.

Theo ghi nhận, tại bán đảo Sơn Trà, biển cảnh báo không cho khỉ hoang dã ăn đã được đặt ở nhiều vị trí để nhắc nhở người dân và du khách. Lực lượng chức năng cũng triển khai tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người đi đường không cho khỉ ăn dọc tuyến Hoàng Sa, hướng ra khu vực khu nghỉ dưỡng InterContinental.

Tuy nhiên, vẫn còn người dừng xe, ném thức ăn hoặc cố tình dụ khỉ đến gần để chụp ảnh, những nguy cơ đối với cả người và động vật sẽ tiếp tục tồn tại.

Nhiều ý kiến bạn đọc cho rằng khi lời khuyên không đủ sức ngăn hành vi tái diễn thì phải có chế tài để xử lý sự dễ dãi của con người.

"Nhiều người cho khỉ ăn vì để thu hút chúng đến gần, phục vụ nhu cầu trải nghiệm của bản thân. Một cách hành xử vô trách nhiệm với thiên nhiên cần phải lên án" - anh Hòa Bình, một hướng dẫn viên tự do ở Đà Nẵng, nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Phạm Văn Việt, Đoàn luật sư TP Đà Nẵng, cho rằng cần mạnh tay xử phạt để răn đe hành vi tác động đến thiên nhiên hoang dã.

Theo ông, pháp luật hiện có các quy định xử lý một số hành vi gây ảnh hưởng đến động vật hoang dã và môi trường.

Tuy nhiên hành vi tự ý cho khỉ ăn như tại Sơn Trà hiện chưa có chế tài xử phạt hành chính cụ thể. Do vậy, cần nghiên cứu bổ sung hành vi tự ý cho động vật hoang dã ăn vào nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính.

Các cơ quan chức năng tại Đà Nẵng đã cắm rất nhiều biển cảnh báo nhưng nhiều du khách vẫn vô ý thức cho khỉ ăn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo luật sư Việt, các quy định cần làm rõ các hành vi bị cấm như cho ăn, dụ hoặc thu hút động vật hoang dã bằng thức ăn khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cùng với đó là quy định mức phạt cụ thể đối với cá nhân, tổ chức; mức phạt tăng nặng đối với trường hợp tái phạm, cố tình vi phạm hoặc thực hiện hành vi tại khu bảo tồn, rừng đặc dụng, khu vực tập trung động vật hoang dã.