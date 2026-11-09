Khi sinh viên vừa học vừa làm xoài sấy, kem xoài theo công nghệ Nhật Bản

Sinh viên tham gia công đoạn làm kem xoài - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Học làm nông nghiệp tuần hoàn: Làm xoài sấy mộc

Không chỉ dừng lại ở những giờ học lý thuyết, sinh viên ngành công nghệ thực phẩm và ngành bảo vệ thực vật, Trường cao đẳng Đồng Tháp còn được trực tiếp tham gia các công đoạn trồng rau hữu cơ, chế biến các sản phẩm từ xoài theo quy trình công nghệ Nhật Bản, hình thành chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn ngay trên giảng đường.

Máy làm kem xoài theo quy trình công nghệ Nhật Bản - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Bạn Hồ Quỳnh Hương - sinh viên năm 2, ngành công nghệ thực phẩm, Trường cao đẳng Đồng Tháp - chia sẻ ngoài việc học lý thuyết, các bạn sinh viên được thầy cô hướng dẫn thực hành các quy trình sản xuất như xoài sấy dẻo, kem xoài và nước uống thanh nhiệt.

"Qua thực hành, tôi nhận thấy thực tế tham gia và quy trình sản xuất đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và nắm bắt các kỹ thuật vận hành các loại máy. Nhờ được thầy cô hướng dẫn và có các thiết bị hỗ trợ hiện đại nên tôi có thêm nhiều trải nghiệm thực tế giúp ích cho việc học tập và nghiên cứu", Quỳnh Hương nói.

Bên cạnh học tập chuyên môn, sinh viên còn tham gia mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Tại trường, sinh viên tham gia trồng rau theo tiêu chuẩn PGS, thực hành chăm sóc, sử dụng phân bón hữu cơ và nghiên cứu chế biến nông sản.

Đến nay, hai sản phẩm xoài sấy và kem xoài của trường đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Sản phẩm kem xoài OCOP 3 sao - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Anh Lê Gia Khánh - Trưởng Nhóm Không gian khởi nghiệp sống xanh, Trường cao đẳng Đồng Tháp - cho biết từ nguồn xoài cát chu thu mua của nông dân tham gia liên nhóm sản xuất an toàn tại địa phương, Trung tâm Chuyển giao và Dịch vụ của trường phát triển hai dòng sản phẩm xoài sấy dẻo và kem xoài với nhiều hương vị.

Quy trình sản xuất hướng đến hạn chế phụ gia, không sử dụng chất bảo quản, đồng thời tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu hướng đến quy trình nông nghiệp tuần hoàn. Trung bình mỗi tháng sẽ tiêu thụ khoảng 500 hũ kem xoài và chế biến khoảng 1 tấn xoài nguyên liệu.

"Xoài sấy của chúng tôi là xoài sấy mộc, không tẩm đường hay chất tạo chua. Phần thịt xoài còn lại sau khi sơ chế được tận dụng để sản xuất kem xoài với nhiều hương vị. Còn phần vỏ xoài không sử dụng được thì chúng tôi ủ thành phân hữu cơ để bón lại cho vườn rau của trường", anh Khánh nói.

Sản phẩm xoài sấy dẻo không dùng chất bảo quản đạt chuẩn OCOP 3 sao của Trung tâm Chuyển giao và Dịch vụ, Trường cao đẳng Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Nuôi đất để làm nông nghiệp hữu cơ

Cô Phan Thị Thanh Tuyền, giảng viên khoa nông nghiệp, Trường cao đẳng Đồng Tháp, cho biết vườn rau hữu cơ của trường rộng 2.000m2, trồng hoàn toàn theo tự nhiên. Phân được ủ nóng ngay tại chỗ để bón cho cây.

Vườn còn có thiết bị đo bảy chỉ tiêu dinh dưỡng trong đất như đạm, lân, kali, pH, nhiệt độ, độ ẩm... Nhờ đó sinh viên nắm được hiện trạng vườn, có số liệu phân tích và kịp thời bón bổ sung cho rau.

"Ở ngành bảo vệ thực vật, sinh viên được thực nghiệm cả trồng hóa học lẫn trồng hữu cơ. Từ đó, các bạn rút ra kinh nghiệm, biết được khó khăn khi trồng hữu cơ và hiểu rằng muốn làm nông nghiệp hữu cơ thì phải nuôi đất", cô Tuyền nói.

Sinh viên nghiên cứu tại vườn rau hữu cơ - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Tiến sĩ Phạm Quang Huy - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đồng Tháp - chia sẻ nhà trường xác định đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp của địa phương; đồng thời chú trọng trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng về nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn, gắn lý thuyết với thực hành.

Nhà trường phối hợp với tổ chức Seed to Table xây dựng mô hình vườn rau hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS. Sinh viên được trực tiếp tham gia các công đoạn từ chuẩn bị đất, sản xuất phân hữu cơ đến chăm sóc và thu hoạch rau. Sản phẩm được giới thiệu, tiêu thụ vào thứ Hai và thứ Năm hằng tuần.

Mô hình không chỉ tạo môi trường thực hành cho sinh viên mà còn hướng đến chuyển giao kỹ thuật, nhân rộng trong cộng đồng. Hiện đã có nhóm nông dân tham gia chương trình PGS, được tập huấn và hướng dẫn sử dụng phân hữu cơ từ rơm rạ, đạm cá để phục vụ sản xuất rau an toàn

"Thông qua các mô hình này, nhà trường hướng đến giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo, đồng thời lan tỏa phương thức sản xuất nông nghiệp an toàn, góp phần gia tăng giá trị nông sản và mở rộng đầu ra cho các sản phẩm hữu cơ của nông dân Đồng Tháp", tiến sĩ Huy nói.

Chế phẩm sinh học IMO làm từ vỏ xoài và nhiều sản phẩm của sinh viên Trường cao đẳng Đồng Tháp trưng bày giới thiệu tại không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT