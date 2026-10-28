Khí nhà kính trong khí quyển cao chưa từng có

Trụ sở Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) tại Geneva, Thụy Sĩ - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn báo cáo của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 27-10 cho biết nồng độ khí nhà kính trong khí quyển đã lập kỷ lục mới trong năm 2025, làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác.

Theo báo cáo của WMO, nồng độ carbon dioxide (CO 2 ) trung bình toàn cầu đã đạt 426,8 phần triệu (ppm) vào năm 2025, tương đương 153% mức ghi nhận năm 1750, thời kỳ tiền công nghiệp. Con số này tăng 2,8 ppm so với năm trước và cao hơn mức tăng trung bình hằng năm trong thập kỷ qua.

Nồng độ hai loại khí nhà kính quan trọng khác là methane (CH 4 ) và nitrous oxide (N 2 O) cũng lập kỷ lục mới, lần lượt đạt 267% và 126% so với mức tiền công nghiệp.

WMO lưu ý các số liệu trên phản ánh lượng khí nhà kính tích tụ trong khí quyển, chứ không phải lượng khí thải mới phát sinh hàng năm.

Dự kiến vào tháng 11 sắp tới, WMO sẽ trình bày những phát hiện này với các nhà đàm phán tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 31 (COP31), diễn ra ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan này đồng thời cảnh báo hiện tượng El Nino có thể sẽ tiếp tục đẩy nồng độ khí nhà kính lên mức cao hơn nữa trong năm nay.

"Mỗi phần triệu tăng lên đều đáng quan ngại vì các khí này giữ lại nhiệt lượng trong bầu khí quyển. Trên thực tế, chúng ta đang khiến cho cả đại dương và khí quyển bị quá tải vì nhiệt", Phó tổng thư ký WMO Ko Barrett cho biết.

Theo bà Barrett, điều này đồng nghĩa các đợt nắng nóng, bão nhiệt đới và mưa lớn đang gia tăng cường độ nhanh hơn những gì con người có thể dự liệu dựa trên dữ liệu lịch sử.

WMO dự báo nồng độ CO 2 sẽ tiếp tục tăng nhanh trong năm nay do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch và sự xuất hiện của siêu El Nino, khiến thời tiết thêm khô hạn và các bể chứa carbon khó hấp thụ khí thải hơn.

Tổ chức này cũng bày tỏ lo ngại về sulfur hexafluoride (SF 6 ), một loại khí nhà kính được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện, sau khi mức tăng nồng độ của khí này trong năm 2025 đạt kỷ lục.

Đáng chú ý, SF 6 có khả năng gây nóng lên toàn cầu cao gấp hơn 24.000 lần CO₂ và có thể tồn tại trong khí quyển hơn 1.000 năm.

Ngoài ra, WMO ghi nhận nồng độ hydro trong khí quyển tăng 5,3% trong giai đoạn 2010 - 2024. Dù không phải khí nhà kính, hydro vẫn gây ảnh hưởng đến thành phần hóa học của khí quyển và gián tiếp góp phần vào sự nóng lên toàn cầu.