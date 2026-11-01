Khánh Hòa khuyến cáo người dân không tự ý vây bắt 2 phạm nhân trốn trại A2

Chân dung hai phạm nhân Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn - Ảnh chụp màn hình

Ngày 1-11, Công an xã Tây Ninh Hòa (Khánh Hòa) phát thông báo về việc kêu gọi người dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác liên quan vụ việc 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an).

Xã Tây Ninh Hòa là địa phương có địa hình núi cao, hiểm trở, ranh giới giáp với tỉnh Đắk Lắk và có quốc lộ 26 nối 2 tỉnh Khánh Hòa - Đắk Lắk.

Người dân vùng sâu, vùng xa cảnh giác

Trong bối cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan đang ráo riết truy bắt 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, Công an xã Tây Ninh Hòa kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác hơn nữa.

Đặc biệt là các hộ gia đình sinh sống, làm việc tại khu vực rẫy, vườn, đồi núi, đường mòn và những nơi vắng người, quan sát, chú ý người lạ có đặc điểm nhận dạng, trang phục tương tự 2 nghi can trốn trại.

Công an xã Tây Ninh Hòa nêu đặc điểm của 2 bị can đang trốn trại. Trong đó, Hồ Văn Tình cao khoảng 1,68m, dáng người gầy, da trắng; 2 tay và hai chân có hình xăm hoa văn, trong đó hình xăm ở tay kéo dài từ khuỷu tay đến vai, ở chân từ cổ chân đến đầu gối; ngực xăm kín.

Hồ Văn Tình có đặc điểm trang phục đội mũ màu đen, mặc áo thun đỏ ngắn tay, quần đùi trắng đen, mang giày ba ta.

Còn Lữ Văn Toàn không có hình xăm trên cơ thể, da trắng tái, dáng người gầy. Người này bị gãy chân phải, có vết khâu tạo thành sẹo lồi kéo dài qua đầu gối, nằm ở mặt trong chân.

Đặc điểm trang phục mặc quần dài thun màu đen, áo thun đen ngắn tay, hai tay mang ống tay thun chống nắng màu đen; mang giày ba ta có gai trắng, viền đỏ.

Cảnh sát cũng nhận định, các bị can đang bỏ trốn có thể tàng trữ các vật dụng sắc nhọn, nên khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận, truy đuổi hoặc tổ chức vây bắt khi phát hiện.

Đồng thời, không che giấu, chứa chấp hoặc tiếp tay cho các bị can lẩn trốn.

Trước đó UBND xã Diên Lâm - nơi có Trại giam A2, cũng phát thông báo, yêu cầu người dân không lên khu vực vùng núi, không vào địa bàn quản lý của Trại giam A2 trong quá trình lực lượng chức năng vây bắt các bị can.

Tại các địa bàn lân cận, như xã Bắc Khánh Vĩnh, xã Nam Ninh Hòa, xã Trung Khánh Vĩnh... chính quyền địa phương cũng phát đi cảnh báo tương tự.

Chính quyền khuyến cáo người dân, nhất là những người thường vào rừng lấy mây, bắt ong hoặc làm việc tại khu vực hẻo lánh, được khuyến cáo tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng chức năng truy bắt các phạm nhân.

Đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ vây bắt

Sáng 1-11, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang tiếp tục truy lùng 2 phạm nhân trốn Trại giam A2 là Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn. Riêng tại khu vực núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm, Khánh Hòa), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn đang tiếp tục siết vòng vây.

Theo lãnh đạo UBND xã Diên Lâm, sáng nay thời tiết khu vực núi Hòn Dữ nắng ráo, phần nào khiến công tác truy lùng 2 phạm nhân ở khu vực này đỡ vất vả hơn lúc trời mưa.

Ngày 31-10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - đã đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ các tổ công tác đang phối hợp triển khai nhiệm vụ truy bắt các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - kiểm tra, động viên các lực lượng truy bắt 2 bị can trốn trại - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Tại các tổ công tác, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước đã thăm hỏi tình hình thực hiện nhiệm vụ, nắm bắt những khó khăn trong quá trình triển khai phương án truy bắt. Đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia nhiệm vụ.

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt, thống nhất trong chỉ huy và tổ chức thực hiện. Đồng thời, vận dụng linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết truy bắt các bị can trong thời gian sớm nhất.

Nhiệm vụ cấp bách, cần kíp, tuy nhiên Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước cũng yêu cầu phải đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra sơ hở, bị động, bất ngờ.

Chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại Trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), bốn phạm nhân đã bỏ trốn. Sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn Trại giam A2, tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa). Đến tối 28-10, công an đã phát hiện, bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Tiếp tục khép chặt vòng vây trên núi Hòn Dữ truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2 Sau mỗi ngày, vòng vây trên núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm, Khánh Hòa) được lực lượng chức năng khép chặt hơn để truy bắt 2 phạm nhân trốn Trại giam A2.



