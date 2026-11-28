Một gốc chè cổ thụ có chu vi đến 1,2m được phát hiện tại cánh rừng trên dãy Quảng Nam Châu, xã Đường Hoa, TP Quảng Ninh - Ảnh: ĐINH HÙNG



Để đến rừng chè cổ thụ ở khu vực Tài Chi, hành trình không dành cho những người ngại khó. Đoàn phải mất gần hai giờ băng rừng, vượt những con dốc dựng đứng, lội qua khe suối và len lỏi giữa những tầng cây bụi rậm rạp.

Hai giờ băng rừng tìm "báu vật xanh" nơi rừng chè cổ thụ

Dẫn đường là ông Phùn A Sám, người dân bản Tài Chi đã có hàng chục năm gắn bó với núi rừng vùng biên. Từ thuở nhỏ, ông đã theo cha vào rừng lấy măng, tìm cây thuốc, hái nấm, lấy mật ong. Những chuyến đi qua nhiều năm giúp ông thuộc từng khe suối, triền núi và lối mòn giữa rừng già.

Có những đoạn cây bụi ken dày, gần như không còn nhận ra lối đi. Điện thoại mất sóng, không có dấu mốc định hướng, cả đoàn phải dựa vào kinh nghiệm của người dẫn đường để tiếp tục hành trình.

Những tán chè rừng phủ rêu phong hiện vẫn đang sinh trưởng xanh tốt - Ảnh: TIẾN THẮNG

Sau gần hai giờ vượt rừng, những cây chè cổ thụ bất ngờ hiện ra giữa tầng tầng lớp lớp cây gỗ tự nhiên. Thân cây lớn, xù xì, phủ rêu xanh và địa y; những tán chè vươn cao, hòa vào tầng cây của rừng già.

Qua khảo sát thực địa, đoàn ghi nhận hơn 100 cây chè lớn nhỏ phân bố trên một diện tích khá rộng. Nhiều cây có chu vi thân từ khoảng 60cm đến hơn 1,2m, một số cây cao trên 10m. Những thân chè lớn, tán rộng tạo nên hình ảnh khác biệt so với các nương chè được trồng và chăm sóc theo hàng lối thông thường.

Đáng chú ý, dưới gốc những cây chè lớn, hàng trăm quả chè chín nằm lẫn trong lớp lá mục. Từ những hạt rụng xuống đất, nhiều cây chè non tiếp tục nảy mầm, sinh trưởng dưới tán rừng. Những thế hệ cây lớn, cây non cùng tồn tại cho thấy quần thể có khả năng tái sinh tự nhiên, một đặc điểm đáng quan tâm trong nghiên cứu và bảo tồn nguồn gen.

Khoảng 100 cây chè rừng cổ thụ ẩn mình giữa đại ngàn Quảng Ninh được đoàn khảo sát phát hiện, đánh số thứ tự theo dõi - Ảnh: ĐINH HÙNG

Không chỉ có chè, khu vực này còn duy trì thảm thực vật rừng với cây gỗ bản địa, tre trúc, dương xỉ, dây leo, nấm và rêu. Những tán cây đan xen, nền rừng phủ lá mục cùng tiếng chim, tiếng côn trùng tạo nên một không gian sinh thái đặc trưng của rừng tự nhiên.

Theo ông Sám, từ khi còn nhỏ ông đã biết đến khu chè này. Những cây chè khi ấy đã rất lớn và vẫn hiện diện qua nhiều năm tháng. Với người dân bản địa, khu rừng không chỉ là nơi lưu giữ những cây chè lâu đời mà còn gắn với ký ức về những chuyến lên núi hái chè của các thế hệ trước.

Gợi mở giá trị nguồn gen và bảo tồn di sản

Phần lớn cây chè rừng được phát hiện tại xã Đường Hoa, TP Quảng Ninh đều có chu vi thân từ 60cm trở lên - Ảnh: ĐINH HÙNG

Phát hiện tại Tài Chi không phải dấu mốc duy nhất về những cây chè cổ thụ trên dãy Quảng Nam Châu.

Trước đó, tại thôn Lý Quáng, xã Đường Hoa, địa phương ghi nhận 3 cây chè cổ thụ có tuổi đời ước tính khoảng 250-300 năm, phân bố ở độ cao từ 900m đến hơn 1.000m. Trong số này, 2 cây đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Sự hiện diện của những cây chè lâu năm tại nhiều khu vực trên cùng dãy núi đặt ra những vấn đề đáng chú ý về nguồn gốc, quá trình sinh trưởng và lịch sử phát triển của cây chè ở vùng Hà Cối xưa.

Những tán chè rừng cổ thụ tại đây cao đến hơn 10 mét vươn mình đón nắng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đường Hoa vốn là vùng trồng chè lớn của Quảng Ninh. Địa phương hiện có khoảng 120ha chè, hơn 90% diện tích đang cho thu hoạch, sản lượng chè búp tươi ước đạt 1.400-1.500 tấn mỗi năm. Các giống chè được trồng chủ yếu gồm Trung du, Ngọc Thúy, LDP1 và Hương Bắc Sơn.

Trong bối cảnh một số giống chè cũ có dấu hiệu thoái hóa, năng suất giảm, việc phát hiện quần thể chè cổ thụ giữa rừng tự nhiên mở ra cơ hội nghiên cứu, đánh giá và bảo tồn nguồn gen. Tuy nhiên, để xác định giá trị thực sự, cần có những khảo sát chuyên sâu về đặc điểm sinh học, di truyền, khả năng thích nghi và chất lượng của cây chè.

Để đến được khu rừng chè cổ thụ, du khách sẽ phải vượt qua nhiều đoạn suối, thác nước tuyệt đẹp - Ảnh: ĐINH HÙNG

Ông Trần Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Đường Hoa, cho biết địa phương định hướng khoanh vùng bảo vệ khu vực có chè cổ thụ, lập hồ sơ bảo tồn và phối hợp với các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành để đánh giá nguồn giống.

Nếu được xác định có giá trị về nguồn gen, những cây chè này có thể trở thành nguồn vật liệu quý phục vụ nghiên cứu, tuyển chọn và nhân giống, góp phần tạo thêm bản sắc cho sản phẩm chè Đường Hoa.

Rừng chè cổ thụ tại xã Đường Hoa gợi mở thêm những giá trị về nguồn gen và công tác bảo tồn di sản - Ảnh: ĐINH HÙNG

Bên cạnh giá trị nông nghiệp và sinh thái, quần thể chè cổ thụ còn gợi mở tiềm năng phát triển du lịch khám phá thiên nhiên. Cùng với những cánh rừng tự nhiên trên dãy Quảng Nam Châu, khu vực này còn có thác Long Xỉ cao khoảng 50m, tạo điều kiện kết nối các hoạt động trekking, trải nghiệm rừng và tìm hiểu văn hóa trà của người dân địa phương.

"Bảo tồn quần thể chè cổ thụ này không chỉ là gìn giữ những dấu tích của vùng chè Hà Cối xưa, mà còn là giữ lại nguồn tài nguyên có thể mang giá trị lâu dài cho các thế hệ sau", ông Dũng chia sẻ.