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Đồi chè đẹp như mơ của Việt Nam vào chung kết cuộc thi Nhiếp ảnh gia thời tiết của năm 2026

tác giả
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

Đồi chè Long Cốc ẩn hiện trong màn sương sớm lọt vào top 30 bức ảnh đẹp nhất vào vòng chung kết cuộc thi Nhiếp ảnh gia thời tiết của năm 2026.

Đồi chè Long Cốc vào chung kết cuộc thi Nhiếp ảnh gia thời tiết của năm 2026 - Ảnh 1.

Đồi chè Long Cốc - Ảnh: MAHMUDUL HASAN

Bình minh, mây dông trong cơn bão, tia sét, hoàng hôn…, những khoảnh khắc tuyệt đẹp về các hiện tượng thiên nhiên được ghi lại ở khắp nơi trên thế giới góp mặt trong vòng chung kết cuộc thi Nhiếp ảnh gia thời tiết của năm 2026.

Trong 30 bức ảnh vào vòng chung kết, độc giả Việt Nam ngay lập tức nhận ra đồi chè Long Cốc (Phú Thọ) với những quả đồi bát úp nối nhau đến chân trời, lấp ló trong màn sương sớm.

Đồi chè Long Cốc là điểm đến nổi tiếng với các trải nghiệm ngắm bình minh, săn ảnh dải ngân hà. Khi bình minh vừa ló rạng, cả đồi chè rộng hơn 670ha ẩn hiện giữa màn sương mỏng là nguồn cảm hứng sáng tạo của những ai yêu nhiếp ảnh.

Mới đây, điểm đến này càng thêm nổi tiếng khi có sự quảng bá của Bí thư xã Long Cốc Nguyễn Hoàng Trung qua những thước phim về đồi chè, đời sống của người dân bản địa.

Đồi chè Long Cốc vào chung kết cuộc thi Nhiếp ảnh gia thời tiết của năm 2026 - Ảnh 2.

Tia nắng lúc nửa đêm ở Reine (Na Uy) - Ảnh: VIT JAVORIK

Theo thông báo từ Hiệp hội Khí tượng Hoàng gia Anh (RMetS) - đơn vị tổ chức cuộc thi, mùa giải năm nay thu hút 5.500 tác phẩm dự thi và 30 bức ảnh xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung kết.

Theo ban tổ chức, những bức ảnh tuyệt đẹp được lựa chọn vào vòng chung kết năm nay không chỉ phô diễn vẻ đẹp ngoạn mục, đầy ấn tượng của bầu trời mà còn là lời nhắc nhở quan trọng về những tác động của biến đổi khí hậu.

Đồi chè Long Cốc vào chung kết cuộc thi Nhiếp ảnh gia thời tiết của năm 2026 - Ảnh 3.

Thiên đường nơi trần thế - Ảnh: SATT PAI HTUN

Những bức ảnh vào vòng chung kết được ghi lại ở khắp nơi trên thế giới như cầu vồng ở Lakeland (Phần Lan), tia nắng lúc nửa đêm ở Reine (Na Uy), mây nón trên đỉnh núi Shasta (Mỹ)…

Nhiếp ảnh gia thời tiết của năm 2026 là cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế thường niên do Hiệp hội Khí tượng Hoàng gia Anh tổ chức.

Cuộc thi nhằm tôn vinh những bức ảnh xuất sắc ghi lại vẻ đẹp, sức mạnh và tác động của các hiện tượng thời tiết, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và những vấn đề môi trường toàn cầu.

Đồi chè Long Cốc vào chung kết cuộc thi Nhiếp ảnh gia thời tiết của năm 2026 - Ảnh 5.

Mây nón trên đỉnh Shasta (Mỹ) - Ảnh: LISA K. KUHN

Tại vòng chung kết, bức ảnh xuất sắc nhất sẽ được xác định dựa trên bình chọn của độc giả toàn cầu. Để bình chọn cho bức ảnh đồi chè Long Cốc (Việt Nam), độc giả có thể vào website của Hiệp hội Khí tượng Hoàng gia Anh tại link này.

Thời gian bình chọn từ nay đến hết ngày 5-11.

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Dành trọn kỳ nghỉ lễ ở Phú Thọ, ngoài đi lễ tại đền Hùng, du khách còn có nhiều trải nghiệm khám phá trong 3 ngày nghỉ.

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NGUYỄN HIỀN
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    Chủ đề: đồi chè Đồi chè Long Cốc Thời tiết

    Dòng sự kiện: Việt Nam tươi đẹp

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