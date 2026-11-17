Người lao động làm thủ tục về bảo hiểm xã hội tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 17-11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay có 3 thủ tục thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trên toàn quốc, căn cứ quyết định 3318 ngày 12-11-2026 của Bộ Tài chính.

Cụ thể gồm giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần cùng thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người đóng bảo hiểm y tế.

Việc không giới hạn địa bàn tiếp nhận giúp người dân chủ động hơn khi làm các thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí, nhất là người thường xuyên di chuyển, thay đổi nơi làm việc hoặc sinh sống khác tỉnh, thành phố.

Khi có nhu cầu, người dân cần liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn về nơi tiếp nhận, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện.

Song, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý quy định mới chỉ thay đổi phạm vi tiếp nhận, giải quyết thủ tục, còn điều kiện hưởng, mức hưởng hay yêu cầu hồ sơ vẫn theo quy định.

Đến nay, Hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực trên 100 triệu thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn bộ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên cả nước đã sử dụng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh.

Thời gian qua, hệ thống đã xử lý hơn 3 triệu hồ sơ liên quan đến cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, giải quyết chế độ mai táng phí, tử tuất...

Những trường hợp được chọn hưởng lương hưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần - Đồ họa: VÕ TÂN