Qua những lần xuất hiện tại sân bay, sự kiện, sân khấu cũng như trong MV ca nhạc, Jennie liên tục làm mới cách phối mắt kính với "outfit" - Ảnh: IGNV

Với Jennie (BlackPink), mắt kính chưa bao giờ chỉ dừng lại ở công năng bảo vệ đôi mắt.

Dù là kính gọng trong suốt, kính râm dáng bầu dục hay những thiết kế bản lớn, mỗi lựa chọn đều góp phần hoàn thiện phong cách của Jennie.

Từ các màn hợp tác với Moncler, Gentle Monster đến vai trò đại sứ Ray-Ban, cô dần tạo dựng dấu ấn riêng qua cách lựa chọn và phối hợp kính mắt.

Nếu đang tìm kiếm cảm hứng làm mới tủ phụ kiện, 5 công thức phối mắt kính với trang phục dưới đây từ Jennie có thể mang đến những gợi ý đáng tham khảo.

Tạo tương phản giữa nét nữ tính và phom kính sắc sảo

Một trong những cách phối phụ kiện đặc trưng của Jennie là đặt những thiết kế mềm mại bên cạnh các phom kính góc cạnh.

Cardigan pastel, váy lụa hoa hay đầm ngắn bèo nhún thường được cô kết hợp cùng kính mắt mèo sắc nét hoặc kính râm chữ nhật ánh kim.

Nhờ đeo kính mắt mèo, trang phục nữ tính của Jennie có thêm nét cá tính, tránh cảm giác quá ngọt ngào hoặc điệu đà - Ảnh: IGNV

Làm mới phong cách công sở với kính gọng mảnh

Phong cách Office Siren (xu hướng thời trang công sở kết hợp giữa nét chỉn chu và vẻ quyến rũ sắc sảo) là một trong những nguồn cảm hứng được Jennie vận dụng linh hoạt.

Sơ mi, chân váy ngắn xếp ly và blazer may đo được kết hợp cùng kính không viền hoặc gọng kim loại thanh mảnh, tạo nên diện mạo vừa chỉn chu vừa quyến rũ.

Đặc biệt, những mẫu kính chữ nhật gợi nhớ thập niên 2000 mang đến nét hoài cổ nhưng không lỗi thời.

Không cần trang điểm đậm hay mặc đồ cầu kỳ, chỉ cần Jennie cùng cặp mắt kính chữ nhật cũng đủ cuốn hút người hâm mộ - Ảnh: IGNV

Xây dựng dấu ấn cá nhân với dáng kính đặc trưng

Giữa nhiều thử nghiệm thời trang, kính dáng bầu dục gọng hẹp vẫn là một trong những kiểu dáng thường xuyên xuất hiện cùng Jennie.

Mẫu kính Gentle Monster On Ring 02 dáng bầu dục gọng kim loại bạc đính đá trang trí thuộc bộ sưu tập Gentle Monster Jewelry 2025 là ví dụ tiêu biểu cho lựa chọn mang tính nhận diện này.

Từ sân bay đến những khoảnh khắc hậu trường, thiết kế có phom dáng gọn gàng giúp nữ nghệ sĩ tạo nên hình ảnh nhất quán.

Đây cũng là gợi ý để mỗi người tìm kiếm một kiểu kính phù hợp với đường nét khuôn mặt và biến nó thành phụ kiện đặc trưng.

Jennie được người hâm mộ ví von như "nàng tiên phép thuật" với diện mạo ấn tượng trong sự kiện pop-up store của thương hiệu Gentle Monster vào năm 2025 - Ảnh: IGNV

Tạo chiều sâu với tròng kính chuyển sắc

Thay vì chỉ lựa chọn tròng kính đen hoàn toàn, Jennie thường thử nghiệm những thiết kế chuyển màu với sắc trà nhạt, đỏ rượu hoặc hổ phách.

Độ trong vừa phải giúp ánh mắt vẫn thấp thoáng phía sau lớp kính, tạo cảm giác bí ẩn nhưng không quá xa cách.

Kiểu kính này đặc biệt phù hợp với những buổi chiều muộn hoặc sự kiện buổi tối, khi ánh sáng dịu làm nổi bật hiệu ứng chuyển sắc.

Các thiết kế có độ truyền sáng khoảng 40-60% hoặc tròng kính chuyển màu theo chiều dọc cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, vừa tạo điểm nhấn thị giác vừa thuận tiện khi di chuyển giữa những không gian có điều kiện ánh sáng khác nhau - Ảnh: IGNV

Để kính bản lớn trở thành tâm điểm

Khi lựa chọn phong cách nổi bật, Jennie thường ưu tiên những thiết kế kính có tỉ lệ phóng đại.

Từ kính chắn dáng thể thao ôm sát khuôn mặt đến những mẫu kính tương lai bản lớn, điểm xuyết charm tháo rời, chi tiết ruy băng hoặc gọng dày, Jennie biến phụ kiện thành tâm điểm của trang phục.

Sức hút của kính bản lớn nằm ở khả năng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, ngay cả khi phần còn lại của bộ trang phục được giữ ở mức tối giản.

Một thiết kế bản lớn có thể mang đến tinh thần thời trang cao cấp cho những bộ cánh thường ngày. Để tạo sự cân bằng, người mặc có thể kết hợp kính với "outfit" đơn sắc, phom dáng gọn gàng - Ảnh: IGNV