Jennie lần đầu được đề cử Grammy với ca khúc hợp tác cùng Tame Impala- Ảnh: Kim Hye Jin

Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ vừa công bố danh sách đề cử Grammy 2027 ngày 16-11. Trong đó, Jennie thu hút sự chú ý khi lần đầu góp mặt tại giải thưởng âm nhạc danh giá này với ca khúc Dracula, hợp tác cùng Tame Impala.

Sản phẩm được đề cử ở hai hạng mục gồm Bản thu của năm (Record of the Year) và Trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất (Best Pop Duo/Group Performance).

Tại hạng mục này, Jennie và Tame Impala sẽ cạnh tranh cùng các nghệ sĩ như Taylor Swift với The Fate of Ophelia, Bruno Mars với I Just Might, RAYE với WHERE IS MY HUSBAND!, Olivia Rodrigo với the cure, ROSALÍA kết hợp Bjork và Yves Tumor với Berghain, Olivia Dean với Man I Need và Ella Langley với Choosin' Texas.

RAYE dẫn đầu với 11 đề cử, san bằng kỷ lục của Beyoncé tại

Ở mùa giải năm nay, RAYE dẫn đầu danh sách với 11 đề cử, trong đó có cả ba hạng mục lớn gồm Album của năm, Bản thu của năm và Ca khúc của năm.

Với thành tích này, nữ ca sĩ san bằng kỷ lục nghệ sĩ nữ nhận nhiều đề cử nhất trong một mùa Grammy do Beyoncé thiết lập năm 2025. Đứng thứ hai là ROSALÍA với 9 đề cử. Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo và Phoebe Bridgers cùng nhận 7 đề cử.

RAYE nhận đề cử ở cả ba hạng mục lớn gồm Album, Bản thu và Ca khúc của năm - Ảnh: Aliyah Otchere

Trong khi đó, Taylor Swift tiếp tục nối dài thành tích tại Grammy khi nhận đề cử Ca khúc của năm lần thứ 9 với I Knew It, I Knew You, ca khúc trong phim Toy Story 5. Album The Life of a Showgirl cũng giúp cô có lần thứ 8 góp mặt trong cuộc đua Album của năm.

Đây là những thành tích đáng chú ý của Taylor Swift tại Grammy, trong bối cảnh cô tiếp tục góp mặt ở các hạng mục quan trọng dù không có ca khúc nào từ album mới được đề cử Bản thu của năm.

Taylor Swift tiếp tục nối dài thành tích tại Grammy với đề cử thứ 9 ở hạng mục Ca khúc của năm - Ảnh: Frazer Harrison/Getty Images

Bên cạnh Jennie, Grammy 2027 còn ghi nhận sự xuất hiện lần đầu của hai nhóm nhạc K-pop IVE và KiiiKiii trong danh sách đề cử. IVE được đề cử với ca khúc BANG BANG, trong khi KiiiKiii góp mặt với 404 (New Era) ở hạng mục Trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất (Best Asian Pop Music Performance).

Các nghệ sĩ còn lại trong hạng mục này gồm BABYMETAL kết hợp Polyphia với Sunset Kiss, BINI với Unang Kilig, LiSA với YES và SB19 với VISA.

Harry Styles vắng mặt trong danh sách đề cử Grammy 2027 dù vừa phát hành album mới - Ảnh: Johnny Dufort

Việc Grammy đưa vào hạng mục dành riêng cho trình diễn nhạc pop châu Á cũng tạo thêm không gian ghi nhận các nghệ sĩ đến từ khu vực này. Danh sách đề cử năm nay có sự góp mặt của nhiều đại diện K-pop, bên cạnh các nghệ sĩ Nhật Bản và Philippines.

Một trong những bất ngờ tại Grammy 2027 là Harry Styles không nhận được đề cử nào, dù phát hành album Kiss All the Time. Disco, Occasionally cùng các đĩa đơn như Aperture.

Trong khi đó, Madonna tiếp tục mở rộng thành tích tại Grammy khi nâng tổng số đề cử trong sự nghiệp lên 32, với 4 đề cử dành cho album Confessions II.