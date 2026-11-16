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Beyoncé lập kỷ lục nghệ sĩ đầu tiên chạm mốc 100 đề cử Grammy

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Với đề cử mới nhất ở hạng mục Trình diễn R&B solo xuất sắc cho ca khúc Morning Dew (Donk), Beyoncé trở thành nghệ sĩ đầu tiên chạm mốc 100 đề cử trong lịch sử giải Grammy.

Beyoncé tiếp tục lập kỷ lục tại Grammy với tổng cộng 100 đề cử trong sự nghiệp - Ảnh: Christopher Polk

Grammy 2027 vừa công bố danh sách đề cử vào tối 16-11, Beyoncé tiếp tục lập dấu mốc mới khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử giải thưởng đạt tổng cộng 100 đề cử. Ca khúc Morning Dew (Donk) giúp nữ ca sĩ xác lập kỷ lục này khi được đề cử ở hạng mục Trình diễn R&B solo xuất sắc.

Morning Dew (Donk) sẽ cạnh tranh cùng Out the Window của Kehlani, Let Me của Victoria Monét, Pressha của Jill Scott và What You Need của Tems.

Beyoncé liên tiếp phá kỷ lục tại Grammy 

Đây không phải lần đầu Beyoncé tạo nên những cột mốc đáng chú ý tại Grammy. Năm 2023, cô trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều chiến thắng nhất lịch sử giải thưởng với tổng cộng 32 chiếc kèn vàng, sau khi nhận thêm bốn giải trong cùng năm.

Giải thưởng đưa Beyoncé vượt qua kỷ lục trước đó thuộc về nhạc trưởng nhạc cổ điển Georg Solti, người từng giành 31 Grammy. Thành tích này được ông thiết lập vào năm 1997, cũng là năm ông qua đời.

Đến năm 2024, Beyoncé tiếp tục trở thành nghệ sĩ có nhiều đề cử Grammy nhất mọi thời đại với 11 đề cử dành cho album Cowboy Carter. Thành tích giúp cô vượt qua chồng mình là rapper Jay-Z, sau khi cả hai cùng sở hữu 88 đề cử.

Năm 2025, nữ ca sĩ bổ sung thêm ba chiến thắng vào bộ sưu tập giải thưởng, nâng tổng số Grammy giành được trong sự nghiệp lên 35. Cô hiện là nghệ sĩ có nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử Grammy, đồng thời giữ kỷ lục ở nhóm nghệ sĩ nữ.

Với cột mốc 100 đề cử, nữ ca sĩ tiếp tục củng cố vị thế một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng và thành tích nổi bật nhất trong lịch sử Grammy - Ảnh: Raph_PH

Đặc biệt, chiến thắng Album của năm đầu tiên trong sự nghiệp với Cowboy Carter tại lễ trao giải tháng 2-2025 giúp Beyoncé trở thành phụ nữ da màu thứ tư giành được giải thưởng này với tư cách nghệ sĩ chính. Trước cô, thành tích thuộc về Natalie Cole, Lauryn Hill và Whitney Houston.

Bên cạnh đó, Cowboy Carter còn chiến thắng ở hạng mục Album nhạc đồng quê xuất sắc, trong khi ca khúc II Most Wanted kết hợp cùng Miley Cyrus được vinh danh ở hạng mục Trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc của bộ đôi hoặc nhóm nhạc.

Beyoncé phát hành Morning Dew (Donk) vào ngày 4-7, trước thềm kỷ niệm 20 năm album phòng thu thứ hai B'Day. Đây là ca khúc từng được sáng tác nhưng chưa phát hành trong thời gian dài 

Beyoncé lần đầu nhận đề cử Grammy khi còn hoạt động trong nhóm nhạc Destiny's Child. Năm 2000, nhóm nhận hai đề cử với ca khúc Bills, Bills, Bills, ở các hạng mục Bài hát R&B xuất sắc và Trình diễn R&B xuất sắc của bộ đôi hoặc nhóm nhạc có giọng hát.

Kể từ đó, Beyoncé gần như liên tục góp mặt trong danh sách đề cử của Grammy, từng bước xây dựng thành tích nổi bật tại giải thưởng âm nhạc này.

Beyoncé lập kỷ lục nghệ sĩ đầu tiên chạm mốc 100 đề cử Grammy - Ảnh 3.BTS từ chối Grammy, vì sao nghệ sĩ K-pop khác bị chỉ trích?

Tranh cãi về giải nhạc pop châu Á của Grammy lan sang các nghệ sĩ K-pop đăng ký tham gia, giữa lo ngại dòng nhạc này bị phân biệt và cơ hội được công nhận quốc tế.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Beyoncé Grammy

    Dòng sự kiện: Grammy

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