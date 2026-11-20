Jennie là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong album nhạc của GTA 6 - tựa game đình đám vừa phát hành ngày 19-11 - Ảnh: OA Entertainment

Theo The Korea Herald, ca khúc Power Trip của Jennie BlackPink xuất hiện ở vị trí thứ 21 trong danh sách gồm 34 bài hát của album Grand Theft Auto VI: The Album. Nữ ca sĩ tham gia dự án cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế thuộc các dòng nhạc pop, hip-hop và nhiều thể loại khác.

Album còn quy tụ Travis Scott, Playboi Carti, SZA, Dua Lipa, Lana Del Rey, Cardi B, Camila Cabello, Future, Zara Larsson, Tame Impala và Burna Boy. Các nghệ sĩ mang đến nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ pop, hip-hop đến những dòng nhạc điện tử và alternative.

Việc Jennie xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ của GTA 6 thu hút sự chú ý khi trò chơi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu. Đây cũng là một dự án đáng chú ý trong hoạt động âm nhạc quốc tế của nữ ca sĩ bên cạnh sự nghiệp cùng BlackPink và các sản phẩm solo.

Âm nhạc trở thành một phần của thế giới GTA 6

Không chỉ có album riêng, âm nhạc còn là một phần quan trọng trong trải nghiệm của dòng game GTA. Qua các phần trước, hệ thống đài phát thanh trên xe đã trở thành đặc trưng của thương hiệu, đưa nhiều thể loại âm nhạc vào thế giới mở và giúp người chơi khám phá văn hóa của từng thành phố trong trò chơi.

Ở GTA 6, Rockstar tiếp tục phát triển hệ thống này với nhiều đài phát thanh mang màu sắc riêng. Flash FM tập trung vào nhạc pop, trong khi Dirty South Classics phát những ca khúc rap và hip-hop miền Nam nước Mỹ. Một số đài khác khai thác âm nhạc châu Phi, house và techno.

Bên cạnh các ca khúc của nhiều nghệ sĩ đương đại, GTA 6 còn có phần nhạc nền nguyên bản do bộ đôi nhạc điện tử người Pháp Justice thực hiện. Nhóm gồm Gaspard Augé và Xavier de Rosnay, từng giành giải Grammy.

Ca khúc Power Trip của Jennie

Theo công bố của Rockstar Games ngày 29-10, album Grand Theft Auto VI: Original Score gồm 30 bản nhạc, dự kiến phát hành ngày 11-12 trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, CD và đĩa than.

Phần nhạc nền được thiết kế theo hướng thích ứng với diễn biến trò chơi, thay đổi tùy cách người chơi tương tác với thế giới Vice City và Leonida trong hành trình của hai nhân vật Jason và Lucia.

Sự đầu tư cho âm nhạc diễn ra trong bối cảnh GTA 6 tạo sức hút lớn ngay từ khi ra mắt. Phát hành ngày 19-11 trên PlayStation 5 và Xbox Series X/S, trò chơi đưa người chơi trở lại Vice City, thành phố hư cấu lấy cảm hứng từ bang Florida (Mỹ).

Rockstar Games đầu tư album riêng và phần nhạc nền nguyên bản cho GTA 6 - Ảnh: Rockstar Games

GTA 6 đạt doanh thu ước tính 1,84 tỉ USD, theo dữ liệu của Sensor Tower, cao hơn doanh thu phòng vé toàn cầu 1,8 tỉ USD của The Odyssey do Christopher Nolan đạo diễn. Con số này chủ yếu phản ánh lượng đặt trước tính đến ngày 17-11. The Hollywood Reporter nhận định doanh thu thực tế có thể đã vượt 2 tỉ USD.

Trước đó, GTA 5 phát hành năm 2013 đã mang về khoảng 5,4 tỉ USD, trong khi dịch vụ trực tuyến GTA Online tạo thêm khoảng 5,4 tỉ USD doanh thu, theo The Wall Street Journal.