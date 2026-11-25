Bà Thái Thị Thu Hường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: HỒNG QUANG

Ngày 25-11, UBND tỉnh Hưng Yên phát động Ngày hội khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 (TECHFEST Hưng Yên 2026).

Sự kiện năm nay diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên và không gian mở phụ cận quảng trường Hưng Yên - phường Phố Hiến, với chủ đề "Mạch nguồn văn hiến - Sức bật công nghệ".

Theo bà Thái Thị Thu Hường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên - kế hoạch tổ chức TECHFEST Hưng Yên 2026 được xây dựng dựa trên hệ thống cơ sở pháp lý vững chắc và toàn diện. Trong đó nổi bật là Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - các lĩnh vực được xác định là động lực nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh sẽ tập trung vào giá trị ứng dụng của khoa học và công nghệ; nâng hiệu quả dây chuyền sản xuất, tối ưu quản trị doanh nghiệp, phát triển nông nghiệp giá trị cao, hỗ trợ giáo dục, y tế, thương mại và bảo tồn di sản văn hóa.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh: HỒNG QUANG

Với chủ đề "Mạch nguồn văn hiến - Sức bật công nghệ", TECHFEST Hưng Yên 2026 nối giá trị truyền thống với việc ứng dụng tri thức và công nghệ. Từ làng nghề, vùng nông nghiệp đến dây chuyền công nghiệp và kinh tế số, khoa học - công nghệ là hướng tạo giá trị mới cho địa phương.

Mục tiêu xuyên suốt là cầu nối nhu cầu ứng dụng công nghệ với năng lực nghiên cứu, cung ứng giải pháp và nguồn lực đầu tư.

TECHFEST Hưng Yên 2026 còn mở cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ cho học sinh, sinh viên, giáo viên, gia đình và người dân thông qua các hoạt động lập trình, robot học đường, ứng dụng AI tiếng Việt, mô phỏng quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và khám phá di sản số.

Cùng đó, điểm nhấn của TECHFEST Hưng Yên 2026 là việc tổ chức theo 8 không gian đổi mới sáng tạo, tương ứng các lĩnh vực có nhu cầu ứng dụng công nghệ của tỉnh. Ban tổ chức cho biết sẽ ưu tiên các sản phẩm, thiết bị, mô hình trình diễn được tại chỗ để khách tham quan "xem được - thử được - hiểu được".

Dự kiến, sự kiện sẽ đón 20.000 - 30.000 lượt tham quan trong 2 ngày 7 và 8-12.

TECHFEST Hưng Yên 2026 sẽ tổ chức theo 8 không gian đổi mới sáng tạo, tương ứng các lĩnh vực có nhu cầu ứng dụng công nghệ của tỉnh - Ảnh: HỒNG QUANG