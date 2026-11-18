Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: ĐỨC TUÂN

Chiều 18-11, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với tỉnh Hưng Yên về thực hiện các giải pháp tăng trưởng 2 con số.

Duy trì tăng trưởng cao, kiểm soát tốt CPI

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hưng Yên trong 10 tháng, trong đó đáng chú ý là tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 11,22%, vượt kịch bản. Cùng với duy trì tăng trưởng cao, tỉnh kiểm soát tốt chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

"Trong bối cảnh cả nước phải nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao gắn với kiểm soát lạm phát, kết quả của Hưng Yên rất đáng ghi nhận", ông Nguyễn Văn Thắng nói.

Giao nhiệm vụ, Phó thủ tướng đề nghị Hưng Yên quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng quý 4 đạt tối thiểu 12,14%, qua đó đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

Tỉnh cần phân ra kịch bản quý 4 đến từng ngành, sản phẩm, dự án, doanh nghiệp, xác định rõ các dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào vận hành và các doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất trong quý 4 để tập trung tháo gỡ.

Mục tiêu là chuyển từ tăng trưởng dựa vào mở rộng đất đai, thu hút FDI gia công, lắp ráp sang tăng trưởng dựa vào năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng nội địa.

Cầu Ngọc Hồi - công trình trọng điểm kết nối Hà Nội và Hưng Yên - đang khẩn trương thi công - Ảnh: HỒNG QUANG

Cùng với đó cần sớm hoàn thành đề án xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc, phát triển đồng bộ cảng, logistics, năng lượng…

Phó thủ tướng yêu cầu Hưng Yên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao. Tỉnh cần ưu tiên bảo đảm mặt bằng, vốn đối ứng và vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm quốc gia như: Vành đai 4 - Vùng thủ đô, cao tốc CT.08, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Dự kiến tăng trưởng cả năm đạt khoảng 11,65% - vượt mục tiêu đề ra

Theo báo cáo của Hưng Yên, 9 tháng tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,22% (kịch bản 11,13%), xếp thứ 7 cả nước.

Đến ngày 12-11, toàn tỉnh giải ngân vốn đạt 65,7% so với kế hoạch.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết bộ đang nghiên cứu các phương án kết nối đường sắt với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và hệ thống giao thông vùng, bảo đảm đồng bộ, thuận tiện cho hành khách; đồng thời tiếp tục xem xét các kiến nghị điều chỉnh quy hoạch cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu - Ảnh: ĐỨC TUÂN

Trao đổi với các bộ, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết tỉnh đã hoàn thành quy hoạch, trong đó chú trọng liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế và xác định ba vùng tăng trưởng ở phía bắc, trung tâm và phía nam.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, đặc biệt là trục bắc - nam, nhằm tạo động lực phát triển cho tỉnh và tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng.

Theo lãnh đạo tỉnh, với đặc thù phát triển công nghiệp, xuất khẩu và dịch vụ logistics, hoạt động sản xuất, kinh doanh thường có đóng góp lớn vào tăng trưởng trong quý 4. Trên cơ sở đánh giá của các ngành chức năng, Hưng Yên dự kiến tăng trưởng cả năm 2026 đạt khoảng 11,65%, vượt mục tiêu đề ra.