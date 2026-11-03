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Huế: Tai nạn liên hoàn ở xã A Lưới 4 làm 2 người chết

tác giả
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO

Vụ tai nạn giữa xe tải và hai xe máy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã A Lưới 4 (TP Huế), khiến 2 người tử vong.

Tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh ở Huế, 3 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: A.D.

Ngày 3-11, ông Hồ Dũng - Chủ tịch UBND xã A Lưới 4, TP Huế - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người tử vong.

Khoảng 12h50 cùng ngày, xe tải 75C-085... do tài xế Lê Văn Lực (23 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Huế) điều khiển, chở theo ông Ngô Đạt Long lưu thông theo hướng Bốt Đỏ đi TP Đà Nẵng.

Khi đến Km363 đường Hồ Chí Minh, thuộc xã A Lưới 4, xe tải va chạm với xe máy 75AF-150... do ông Lê Minh Thục (42 tuổi, trú thôn Lâm Đớt, xã A Lưới 4) điều khiển cùng chiều.

Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với xe máy 75L1-162... do Nguyễn Thị Khánh Ly điều khiển, chở Nguyễn Thị Hưng (cùng 16 tuổi, cùng trú xã A Lưới 4), lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Thục và em Hưng tử vong tại chỗ. Em Nguyễn Thị Khánh Ly được đưa đến Trung tâm Y tế A Lưới 2 cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng. 

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh ở Huế, 3 người tử vong - Ảnh 3.Tài xế ô tô có phải chịu trách nhiệm với tai nạn khi người đi bộ bất ngờ băng qua cao tốc?

Người đàn ông chạy băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ô tô tông tử vong. Từ vụ việc này, vấn đề đặt ra là tai nạn có được xem là sự kiện bất ngờ hay không, và người sở hữu, điều khiển ô tô có phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hậu quả xảy ra?

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NGUYỄN DO
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    Chủ đề: tử vong TP Huế 3 người chết tai nạn Tai nạn liên hoàn

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