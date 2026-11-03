Huế: Tai nạn liên hoàn ở xã A Lưới 4 làm 2 người chết

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: A.D.

Ngày 3-11, ông Hồ Dũng - Chủ tịch UBND xã A Lưới 4, TP Huế - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người tử vong.

Khoảng 12h50 cùng ngày, xe tải 75C-085... do tài xế Lê Văn Lực (23 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Huế) điều khiển, chở theo ông Ngô Đạt Long lưu thông theo hướng Bốt Đỏ đi TP Đà Nẵng.

Khi đến Km363 đường Hồ Chí Minh, thuộc xã A Lưới 4, xe tải va chạm với xe máy 75AF-150... do ông Lê Minh Thục (42 tuổi, trú thôn Lâm Đớt, xã A Lưới 4) điều khiển cùng chiều.

Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với xe máy 75L1-162... do Nguyễn Thị Khánh Ly điều khiển, chở Nguyễn Thị Hưng (cùng 16 tuổi, cùng trú xã A Lưới 4), lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Thục và em Hưng tử vong tại chỗ. Em Nguyễn Thị Khánh Ly được đưa đến Trung tâm Y tế A Lưới 2 cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.