Va chạm với xe máy cùng chiều, 2 thanh thiếu niên ngã xuống đường bị xe tải cán tử vong

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: DUY HẢI

Ngày 27-10, UBND xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng cùng ngày, em N.T. (17 tuổi, trú thôn 1, xã Pờ Tó) chạy xe máy chở em Đ.T. (15 tuổi, trú xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đến thôn 3, xã Pờ Tó.

Xe đang đi trên đường Trường Sơn Đông thì va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều. N.T. và Đ.T ngã ra đường và bị xe tải do anh Bùi Anh Quốc (29 tuổi, trú phường An Bình, tỉnh Gia Lai) cầm lái chạy chiều ngược lại tông trúng.

Hậu quả cả hai cùng tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Pờ Tó đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ việc.

Không giữ khoảng cách an toàn, 5 xe va chạm liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương Theo nhận định ban đầu của Cục Cảnh sát giao thông, vụ tai nạn liên quan đến việc tài xế không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn.



