Không giữ khoảng cách an toàn, 5 xe va chạm liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Hiện trường vụ tông xe liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh: C08

Sáng 27-10, Cục Cảnh sát giao thông có thông tin về vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc TP.HCM -Trung Lương vào rạng sáng cùng ngày.

Theo nhận định ban đầu của đơn vị này, vụ tai nạn liên quan đến việc tài xế không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời khô ráo, không mưa, mặt đường bằng phẳng.

Trước đó, khoảng 1h cùng ngày, tại Km44 cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng đi Trung Lương (thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra chạm liên hoàn giữa 5 xe, gồm 2 ô tô, 2 xe tải và 1 xe đầu kéo.

Tài xế Nguyễn Văn Hoài Phúc (28 tuổi, quê Đồng Tháp) lái xe tải chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây.

Khi đến vị trí trên, xe tải va chạm với xe 7 chỗ do anh Chau Senl (25 tuổi, ngụ An Giang) cầm lái chạy cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm đầu tiên, xe tải tiếp tục va chạm với 3 xe khác, gồm xe do anh Kim Sa Ly (55 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm lái, xe tải chở vịt của anh Văn Quốc Tín (23 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và xe đầu kéo do anh Cao Văn Hên (38 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương, trong đó một người gãy chân. Tại hiện trường, 4 xe bị hư hỏng, cabin và phần đuôi một số xe biến dạng, kính vỡ vương vãi trên mặt đường.

Kiểm tra ban đầu, cả 5 tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Cabin đầu xe tải biến dạng, kính vỡ vương vãi trên mặt đường - Ảnh: PHƯỢNG TUYỀN

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc - Ảnh: PHƯỢNG TUYỀN

Vụ tai nạn khiến các xe nằm ngổn ngang chiếm gần hết các làn đường - Ảnh: PHƯỢNG TUYỀN

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế: - Chấp hành tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chủ động tăng khoảng cách khi tầm nhìn hạn chế hoặc giao thông đông đúc. - Tập trung quan sát, dự liệu tình huống; tuyệt đối không sử dụng điện thoại hoặc thực hiện hành vi gây mất tập trung khi lái xe. - Không bám đuôi, không chuyển làn đột ngột. Đồng thời quan sát, báo hiệu và bảo đảm an toàn trước khi chuyển làn. - Khi phát hiện sự cố phía trước, tài xế cần chủ động giảm tốc độ, cảnh báo cho phương tiện phía sau và bình tĩnh xử lý phù hợp với tình huống.