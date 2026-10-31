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Xe ben va chạm xe máy trong hầm chui Phan Thúc Duyện, đôi nam nữ tử vong

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Rạng sáng 31-10 xảy ra va chạm giữa xe ben với xe máy, khiến đôi nam nữ tử vong khi chạy trong hầm chui Phan Thúc Duyện (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM).

Xe ben va chạm xe máy trong hầm chui Phan Thúc Duyện, đôi nam nữ tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: MINH TUẤN

Ngày 31-10, Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy, khiến đôi nam nữ tử vong tại hầm chui Phan Thúc Duyện.

Khoảng 0h30 cùng ngày, anh P.T.Đ. (19 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) lái xe máy chở một cô gái, chạy trong hầm chui Phan Thúc Duyện, hướng từ ngã tư Phú Nhuận đi nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM).

Lúc xe máy đang chạy dưới hầm chui Phan Thúc Duyện thì xảy ra va chạm với xe ben do một nam tài xế (chưa rõ danh tính) cầm lái cùng chiều. Vụ va chạm khiến đôi nam nữ ngã xuống và bị xe ben kéo đi một đoạn, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP.HCM phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đến hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đôi nam nữ bị xe ben cán tử vong trong hầm chui ở TPHCM - Ảnh 1.Tai nạn chết người từ mô tô phân khối lớn: Lời cảnh báo về tốc độ và rủi ro thương vong

Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến mô tô phân khối lớn dấy lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa khi phương tiện này chạy với tốc độ cao trên đường dân sinh.

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    Chủ đề: xe ben tai nạn xe ben tai nạn chết người hầm chui

    Dòng sự kiện: Tai nạn giao thông

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