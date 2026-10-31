Xe ben va chạm xe máy trong hầm chui Phan Thúc Duyện, đôi nam nữ tử vong

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: MINH TUẤN

Ngày 31-10, Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy, khiến đôi nam nữ tử vong tại hầm chui Phan Thúc Duyện.

Khoảng 0h30 cùng ngày, anh P.T.Đ. (19 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) lái xe máy chở một cô gái, chạy trong hầm chui Phan Thúc Duyện, hướng từ ngã tư Phú Nhuận đi nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM).

Lúc xe máy đang chạy dưới hầm chui Phan Thúc Duyện thì xảy ra va chạm với xe ben do một nam tài xế (chưa rõ danh tính) cầm lái cùng chiều. Vụ va chạm khiến đôi nam nữ ngã xuống và bị xe ben kéo đi một đoạn, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP.HCM phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đến hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.