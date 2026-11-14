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Huế muốn tạo dấu ấn kiến trúc trên đường nối trung tâm với sân bay Phú Bài

tác giả
NHẬT LINH
NHẬT LINH
NHẬT LINH

Huế định hướng tạo dấu ấn kiến trúc, cảnh quan trên trục đường Tố Hữu nối dài đến sân bay Phú Bài, đồng thời nghiên cứu tái thiết đô thị trung tâm theo hướng bổ sung trường học, công viên và bãi đỗ xe.

Huế muốn tạo dấu ấn kiến trúc trên đường nối sân bay với trung tâm - Ảnh 1.

Tuyến đường Tố Hữu nối trung tâm TP Huế đến sân bay Phú Bài - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 14-11, UBND TP Huế cho biết ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND TP Huế vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án thiết kế đô thị đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài và phương án tái thiết đô thị trung tâm.

Tạo dấu ấn kiến trúc trên trục đường nối sân bay Phú Bài

Theo phương án được báo cáo, trục đường Tố Hữu nối dài được nghiên cứu thiết kế thành bốn phân đoạn, tương ứng với đặc điểm đô thị hiện hữu, đô thị mới, khu vực chuyển tiếp sinh thái và cửa ngõ hàng không.

Mục tiêu là hình thành tuyến giao thông kết hợp cảnh quan hiện đại, đồng bộ, mang bản sắc Huế, kết nối trung tâm thành phố với sân bay Phú Bài.

Phương án đề xuất tổ chức lối đi bộ liên tục, đường xe đạp, điểm nghỉ chân, trạm chờ xe buýt và không gian tiếp cận cho người khuyết tật.

Tại khu vực chuyển tiếp sinh thái, định hướng bảo tồn cây xanh, mặt nước, mương thoát nước, bổ sung bề mặt thấm nước và không gian trữ nước nhằm tăng khả năng thích ứng với khí hậu.

Ông Lê Trí Thanh cơ bản thống nhất phương án phân đoạn và định hướng kiến trúc chung, đồng thời yêu cầu bổ sung đoạn đường Thuận Hóa, từ nút giao đường Tố Hữu đến quốc lộ 1A, vào phân đoạn 4 để nghiên cứu tổng thể.

Đáng chú ý, các công trình biểu tượng, điểm nhấn kiến trúc, cây xanh và không gian công cộng phải đa dạng về hình khối, vật liệu, màu sắc, tránh lặp lại, đơn điệu. Ngôn ngữ kiến trúc cần thể hiện bản sắc văn hóa Huế, tạo câu chuyện xuyên suốt hành trình từ sân bay đến trung tâm thành phố.

Huế muốn tạo dấu ấn kiến trúc trên đường nối sân bay với trung tâm - Ảnh 2.

Ý tưởng thiết kế cảnh quan trên trục đường Tố Hữu nối dài từ trung tâm TP Huế về sân bay Phú Bài trong tương lai.

Tầng cao, mật độ xây dựng phải phù hợp với từng phân đoạn. Khu vực chuyển tiếp sinh thái cần hài hòa cảnh quan, trong khi khu vực cửa ngõ sân bay phải kiểm soát chiều cao công trình theo yêu cầu an toàn hàng không.

Đối với quỹ đất hỗn hợp tại phân đoạn 4, thành phố không định hướng ưu tiên phát triển nhà ở dọc tuyến mà tập trung công trình công cộng, thương mại, dịch vụ và các chức năng hỗn hợp khác. Nếu bố trí đất ở phải quy định cụ thể tỷ lệ, đồng thời kiểm soát mặt tiền, không phân lô, chia nhỏ.

Thành phố cũng yêu cầu hoàn thiện phương án tổ chức nút giao, điểm dừng, bãi đỗ xe và xác định vị trí, khoảng cách các nhà ga đường sắt, đường sắt trên cao phù hợp từng phân đoạn.

Sở Xây dựng được giao phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án, làm rõ hệ thống cây xanh, chiếu sáng, vật liệu lát vỉa hè, công trình công cộng, chỉ giới xây dựng và khoảng lùi.

Tái thiết đô thị trung tâm, thêm trường học và công viên

Với phương án tái thiết đô thị trung tâm, thành phố nghiên cứu sắp xếp, sử dụng lại các cơ sở nhà, đất sau di dời, sau sắp xếp, cải tạo các ô phố và bổ sung hạ tầng phục vụ cộng đồng, cân bằng giữa bảo tồn di sản và hiện đại hóa đô thị.

Một số đề xuất đáng chú ý là sử dụng quỹ đất khu vực Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Huệ để mở rộng Trường tiểu học Vĩnh Ninh, kết hợp bổ sung công viên và bãi đỗ xe. Khu vực Lý Thường Kiệt được nghiên cứu sắp xếp các cơ sở để mở rộng Trường THCS Nguyễn Chí Diểu.

Huế muốn tạo dấu ấn kiến trúc trên đường nối sân bay với trung tâm - Ảnh 3.

Sân bay Phú Bài (TP Huế) có kiến trúc cung đình Huế - Ảnh: ACV

Ngoài ra phương án còn đề xuất công viên kết hợp bãi đỗ xe tại khu đất 105-107 Phan Đình Phùng và khu đỗ xe thông minh tại số 2 Lê Lợi.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu phân biệt rõ tái thiết đô thị với điều chỉnh quy hoạch. Tái thiết tập trung vào những khu vực đô thị đã hình thành, có tính ổn định nhưng còn bất cập về không gian, sử dụng đất và hạ tầng. Về cơ bản phương án phải giữ lại hiện trạng, không giải phóng mặt bằng trên diện rộng.

Trước hết cần xác định cụ thể các khu vực, ô phố cần tái thiết, làm rõ lý do lựa chọn, phạm vi, tính chất và nội dung chỉnh trang.

Ông Thanh yêu cầu nghiên cứu tổ chức lại không gian sử dụng đất để bố trí công trình điểm nhấn, không gian xanh, công trình công cộng, rà soát các tuyến đường, vỉa hè chưa đáp ứng nhu cầu dân cư, hoạt động thương mại để đề xuất mở rộng, bổ sung bãi đỗ xe.

Huế muốn tạo dấu ấn kiến trúc trên đường nối sân bay với trung tâm - Ảnh 4.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND TP Huế - trong một lần đi kiểm tra tiến độ xây dựng dự án tuyến đường Tố Hữu nối dài - Ảnh: NGỌC HIẾU

Các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu rà soát trường học, cơ sở sản xuất và công trình cần di dời khỏi trung tâm, nghiên cứu phương án sử dụng lại quỹ đất sau di dời.

Trường hợp cần di dời cục bộ một số hộ dân để kết nối các khu đất, tạo không gian và mặt tiền kiến trúc đồng bộ, thành phố yêu cầu xem xét bố trí quỹ đất lân cận để sắp xếp lại dân cư, bảo đảm thuận lợi và tạo sự đồng thuận.

Văn phòng UBND TP Huế được yêu cầu phối hợp Sở Xây dựng tham mưu tổ chức buổi làm việc với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để thống nhất phương án sắp xếp, di dời cụ thể.

Huế muốn tạo dấu ấn kiến trúc trên đường nối trung tâm với sân bay Phú Bài - Ảnh 6.Đã tới lúc luật hóa 'thành phố sân bay'

Ngày 28-8-2026, công văn của Văn phòng Chính phủ triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tiếp tục yêu cầu nghiên cứu xây dựng sân bay Long Thành trở thành trung tâm logistics và trung chuyển của Đông Nam Á, hướng tới hình thành "Thành phố sân bay".

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    Chủ đề: TP Huế Sân bay Phú Bài đô thị Lê Trí Thanh

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