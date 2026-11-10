Hơn nửa hệ thống giáo dục thế giới đã cấm điện thoại trong trường học

Học sinh cất điện thoại trong các tủ khóa trước khi vào lớp tại Hà Lan - Ảnh: REX

Theo báo cáo Giám sát giáo dục toàn cầu của UNESCO công bố tháng 3-2026, đã có 114 hệ thống giáo dục trên thế giới áp dụng quy định cấm điện thoại di động trong trường học ở cấp quốc gia, tương đương 58% số quốc gia được thống kê.



UNESCO sử dụng thuật ngữ "hệ thống giáo dục" làm đơn vị thống kê, có thể bao gồm quốc gia và vùng lãnh thổ có hệ thống giáo dục riêng.

Tỉ lệ này tăng từ 24% vào giữa năm 2023 lên 40% vào đầu năm 2025. Tuy nhiên phạm vi cấm khác nhau.

Hà Lan yêu cầu học sinh để điện thoại ở nhà hoặc trong tủ khóa

Mới nhất vào ngày 5-10-2026, Chính phủ Hà Lan công bố kế hoạch siết quy định sử dụng điện thoại trong trường học, với mục tiêu áp dụng từ ngày 1-1-2027.

Theo kế hoạch, học sinh sẽ không được tiếp cận điện thoại trong suốt ngày học, kể cả giờ ra chơi. Chính phủ gọi phương án này là "Thuis of in de Kluis", nghĩa là "Để điện thoại ở nhà hoặc trong tủ khóa".

Hiện Chính phủ Hà Lan đang làm việc với các tổ chức giáo dục để thống nhất cách thực hiện. Đây mới là kế hoạch, chưa phải quy định đã có hiệu lực.

Trước đó từ tháng 1-2024, Hà Lan đã áp dụng quy định không sử dụng điện thoại, máy tính bảng và đồng hồ thông minh trong lớp học tại các trường trung học. Quy định được mở rộng sang tiểu học và giáo dục đặc biệt từ năm học 2024-2025.

Các trường được tự xây dựng nội quy, với ngoại lệ dành cho hoạt động học tập, nhu cầu y tế hoặc học sinh khuyết tật.

Theo kết quả khảo sát do Chính phủ Hà Lan đặt hàng, công bố tháng 7-2025, khoảng ba phần tư trong số 317 trường trung học được khảo sát ghi nhận khả năng tập trung của học sinh được cải thiện sau khi hạn chế điện thoại. Gần hai phần ba số trường nhận thấy sự cải thiện trong giao tiếp giữa học sinh.

Túi đựng điện thoại của các học sinh trong lớp học tại Pháp - Ảnh: RTL TODAY

Tại Pháp, từ năm học 2026-2027, lệnh cấm sử dụng điện thoại di động và các thiết bị liên lạc điện tử cá nhân được mở rộng đến bậc THPT. Trước đó, nước này đã cấm sử dụng điện thoại tại các trường tiểu học và THCS từ năm 2018.

Theo Bộ Giáo dục Pháp, lệnh cấm áp dụng trong trường học và các hoạt động giáo dục bên ngoài khuôn viên trường. Học sinh có thể phải cất điện thoại trong tủ cá nhân, hộp đựng chung hoặc túi khóa chuyên dụng, tùy cách tổ chức của trường.

Học sinh cần sử dụng thiết bị vì lý do sức khỏe hoặc khuyết tật được miễn trừ. Nhà trường cũng có thể cho phép sử dụng thiết bị trong những hoạt động giáo dục được quy định cụ thể.

Nếu vi phạm, học sinh có thể bị tạm giữ điện thoại theo nội quy và được trả lại khi hết tiết hoặc cuối ngày.

Anh cấm cả giờ ra chơi, Hàn Quốc tập trung vào giờ học

Tại Vương quốc Anh, hướng dẫn của Bộ Giáo dục về quản lý điện thoại trong trường học trở thành hướng dẫn có tính bắt buộc từ ngày 29-6-2026. Các trường tại Anh (England) được yêu cầu bắt đầu thực hiện từ ngày 1-9.

Hướng dẫn yêu cầu các trường xây dựng chính sách không cho học sinh sử dụng điện thoại trong suốt ngày học, bao gồm giờ lên lớp, thời gian chuyển tiết, giờ ra chơi và giờ ăn trưa.

Mỗi trường được quyết định phương thức quản lý. Học sinh có thể cất điện thoại trong tủ cá nhân hoặc giao cho nhà trường quản lý từ đầu ngày. Phụ huynh cần liên lạc với con trong giờ học được hướng dẫn thông qua văn phòng nhà trường.

Giáo viên cũng được yêu cầu không sử dụng điện thoại cá nhân trước mặt học sinh vì mục đích riêng trong ngày học.

Hàn Quốc có những biện pháp 'siết' học sinh sử dụng điện thoại trong nhà trường - Ảnh: STRAIT TIMES

Tại Ba Lan, luật mới có hiệu lực từ ngày 1-9-2026 cấm trẻ mầm non và học sinh tiểu học sử dụng điện thoại cùng các thiết bị điện tử có chức năng liên lạc, ghi âm hoặc ghi hình trong trường.

Lệnh cấm áp dụng cả trong giờ học, giờ ra chơi và các hoạt động giáo dục bên ngoài trường. Học sinh vẫn được sử dụng thiết bị khi giáo viên cho phép phục vụ học tập hoặc trong tình huống khẩn cấp.

Đối với học sinh sau tiểu học, Ba Lan giao từng trường quyết định có cấm điện thoại hay quy định những điều kiện sử dụng khác.

Trong khi đó Hàn Quốc áp dụng quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại và các thiết bị thông minh trong giờ học theo Luật Giáo dục tiểu học và trung học sửa đổi, có hiệu lực trong năm 2026.

Ngoại lệ được áp dụng khi hiệu trưởng và giáo viên cho phép sử dụng thiết bị vì mục đích giáo dục, hỗ trợ học sinh khuyết tật hoặc có nhu cầu giáo dục đặc biệt, hay ứng phó tình huống khẩn cấp.

Ngoài giờ học, hiệu trưởng và giáo viên có thể hạn chế việc sử dụng hoặc mang theo thiết bị thông minh trong trường nếu cần thiết để bảo vệ quyền học tập của học sinh và hoạt động giảng dạy.