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Trường học Hà Lan quay lại ghi chép tay, hạn chế laptop và điện thoại

tác giả
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Một số trường học Hà Lan đang hạn chế laptop, điện thoại trong giờ học, khuyến khích người học trở lại ghi chép bằng bút và giấy.

Trường học Hà Lan quay lại bút giấy, hạn chế laptop trong lớp - Ảnh 1.

Thời đại số, trường học Hà Lan lại đưa bút và giấy trở lại lớp - Ảnh minh họa: Depositphotos.com

Trong khi công nghệ ngày càng phổ biến trong giáo dục, một số trường học tại Hà Lan đang hạn chế laptop, điện thoại trong giờ học để giúp học sinh, sinh viên tập trung và tiếp thu bài tốt hơn.

Xu hướng này đang được triển khai tại một số cơ sở giáo dục từ phổ thông đến đại học ở Hà Lan, với mục tiêu giảm những yếu tố gây xao nhãng khi học sinh, sinh viên sử dụng thiết bị điện tử.

Sinh viên công nghệ thông tin cũng học không máy tính

Đáng chú ý, ngay cả chương trình công nghệ thông tin tại Trường nghề Koning Willem I ở Cuijk cũng thử nghiệm các tiết học không dùng máy tính từ đầu năm học này. Sinh viên ghi chép lý thuyết bằng bút và giấy, sau đó sử dụng những ghi chép này để làm bài tập trên máy tính.

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Đại diện trường Danny Thewissen cho biết sinh viên chú ý hơn khi không còn những yếu tố gây mất tập trung từ thiết bị điện tử.

Tại Đại học Amsterdam, chương trình Khoa học xã hội liên ngành không cho phép sinh viên sử dụng laptop, điện thoại và máy tính bảng trong các giờ giảng lý thuyết từ năm học này. Thay vào đó, sinh viên ghi chép trên giấy. 

Một số người đánh giá cách học này có ích, trong khi những người khác muốn được tự lựa chọn phương pháp ghi chép và chuẩn bị thi.

Ghi chép bằng tay có giúp nhớ bài tốt hơn?

Tại Đại học Khoa học ứng dụng Saxion, việc hạn chế thiết bị điện tử trong một lớp sinh viên năm nhất ngành công tác xã hội cũng nhận được những phản hồi trái chiều.

Một số sinh viên cho biết họ dễ tập trung và nhớ bài hơn khi ghi chép bằng tay. Tuy nhiên, những người đã quen sắp xếp tài liệu trên máy tính lại thấy bất tiện, mất thêm thời gian chép lại và chỉnh sửa ghi chú. Giảng viên vẫn cho phép sử dụng máy tính khi cần tra cứu hoặc khi thiết bị thực sự hỗ trợ bài học.

Theo giáo sư danh dự về tâm lý học giáo dục Paul Kirschner, ghi chép bằng tay buộc người học phải chọn lọc ý chính, tóm tắt và diễn đạt lại nội dung bài giảng. Nhờ đó, họ chủ động xử lý thông tin thay vì gần như gõ lại nguyên văn lời giảng.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm chương trình Khoa học xã hội liên ngành Michaela Hordijk thừa nhận các nghiên cứu hiện chưa thống nhất về việc ghi chép bằng tay có giúp người học nhớ bài tốt hơn hay không.

Giáo sư Jessica Piotrowski của Đại học Amsterdam cho rằng sử dụng nhiều hay ít công nghệ đều không tự động nâng cao chất lượng giáo dục. Học sinh, sinh viên vẫn cần được rèn luyện kỹ năng tìm kiếm, đánh giá thông tin và cộng tác trên môi trường mạng.

Điều quan trọng là giúp người học biết khi nào nên sử dụng công cụ số, và khi nào cần đặt thiết bị sang một bên để tập trung. Dù vậy, việc quay lại sử dụng tài liệu giấy cũng gặp trở ngại khi nhiều tài liệu học tập hiện chỉ có bản điện tử, theo PO-Raad, tổ chức đại diện các trường tiểu học Hà Lan.

Trường học Hà Lan quay lại ghi chép tay, hạn chế laptop và điện thoại - Ảnh 3.Địa phương đầu tiên ra quy định quản lý điện thoại, mạng xã hội với học sinh dưới 16 tuổi

Xã Hòa Vang (Đà Nẵng) vừa trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành quy định riêng về quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi.

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    Chủ đề: laptop Hà Lan ghi chép học sinh dùng điện thoại

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