Hơn 1.000 gian hàng giới thiệu công nghệ xây dựng xanh tại triển lãm Vietbuild

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (cà vạt tím) tham quan các gian hàng trưng bày vật liệu xây dựng và công nghệ mới tại triển lãm - Ảnh: BTC



Ngày 11-11, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), quy tụ gần 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 1.000 gian hàng.

Ngành xây dựng trước yêu cầu chuyển đổi xanh

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết ngành xây dựng và giao thông thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, hiện đại; nhiều dự án trọng điểm quốc gia và đường sắt đô thị đang được đẩy nhanh tiến độ.

Quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Cả nước hiện có hơn 400.000 ô tô điện, trên 4 triệu xe máy điện và hơn 15.000 cổng sạc, từng bước hình thành hệ sinh thái giao thông sử dụng năng lượng sạch.

Trong lĩnh vực nhà ở, cả nước có 954 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, quy mô khoảng 926.000 căn, tổng mức đầu tư hơn 850.000 tỉ đồng, tương đương 92% mục tiêu của đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, những chuyển động này mở ra dư địa thị trường cho doanh nghiệp xây dựng, vật liệu, thiết bị công nghiệp và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, yêu cầu chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ mới đòi hỏi doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới sản xuất và tăng cường liên kết.

Đánh giá về vai trò của Vietbuild, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, trải qua gần ba thập kỷ phát triển, triển lãm đã trở thành sự kiện chuyên ngành có uy tín quốc tế, là cầu nối để doanh nghiệp xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư, tiếp cận công nghệ và tìm kiếm đối tác trong, ngoài nước.

Các sản phẩm thiết bị thông minh, giải pháp nhà thông minh góp mặt tại Vietbuild Hà Nội 2026 - Ảnh: BTC

Nhiều giải pháp mới cho công trình xanh

Kéo dài đến 14-11, Vietbuild Hà Nội 2026 có chủ đề "xây dựng - giao thông xanh - máy móc - thiết bị chiếu sáng và trang trí nội ngoại thất". Các doanh nghiệp tham gia đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Đức... và Việt Nam.

Ở nhóm vật liệu xây dựng, khách tham quan có thể tìm hiểu các sản phẩm nhôm, thép, kính, vật liệu chống thấm, cách nhiệt, gạch ốp lát. Nhóm máy móc, thiết bị giới thiệu máy móc công nghiệp, thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy lọc nước, thang máy và phương tiện giao thông điện.

Trong khi đó, lĩnh vực điện và chiếu sáng có các giải pháp đèn LED, điện mặt trời, hệ thống lưu trữ điện, thiết bị thông minh và nhà thông minh. Các sản phẩm nội ngoại thất gồm sàn gỗ, tấm ốp, cửa nhôm kính, thiết bị vệ sinh, nhà bếp, sofa và nội thất gia đình.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm và giải pháp hướng đến tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch và ứng dụng công nghệ trong xây dựng được giới thiệu tại triển lãm.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, ban tổ chức cho biết chương trình còn tổ chức diễn đàn doanh nghiệp, giao lưu và kết nối giao thương giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà đầu tư, tổng thầu, chủ đầu tư cùng các đối tác trong và ngoài nước.

Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm, công nghệ mới tại Triển lãm Vietbuild Hà Nội 2026 - Ảnh: BTC

Hơn 1.000 gian hàng của gần 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia triển lãm -Ảnh: BTC

Doanh nghiệp giới thiệu các dòng sản phẩm nội thất, thiết bị gia dụng tại triển lãm - Ảnh: BTC