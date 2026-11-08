Học sinh TP.HCM đổ bộ ngày hội trải nghiệm AI, robot, lối sống xanh và giao lưu cuối tuần

Học sinh thích thú trải nghiệm viết thư pháp - Ảnh: LÊ HUY

Tất cả có trong Ngày hội Học sinh THPT và Liên hoan Câu lạc bộ - Đội - Nhóm các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX năm 2026 diễn ra sáng 8-11, tại Trường THPT Gia Định do Thành Đoàn TP.HCM phối hợp cùng Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức.

Mỗi học sinh tìm một điều mới để học, một người bạn mới để kết nối

Phó bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM Nguyễn Đăng khoa nói điểm nổi bật của ngày hội là những không gian trải nghiệm gắn với các nội dung của phong trào "Học sinh 3 tốt": hăng say học tập, rèn luyện đạo đức và nâng cao thể lực.

"Các bạn học sinh có thể trải nghiệm công nghệ số, tham gia các hoạt động nhằm khơi gợi khả năng học tập, sáng tạo; tìm hiểu lối sống xanh, bảo vệ môi trường, phát triển tư duy về phát triển bền vững; đồng thời rèn luyện kỹ năng và nâng cao ý thức an toàn trong cuộc sống", anh Khoa bày tỏ.

Anh Đăng Khoa mong muốn mỗi bạn học sinh khi tham gia ngày hội sẽ tìm được một điều mới để học tập, một người bạn mới để kết nối, một ý tưởng mới để bắt đầu và một động lực mới để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu.

"Hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, biết hợp tác, lắng nghe, làm chủ công nghệ nhưng không để công nghệ thay thế cho tư duy", anh Khoa nói.

Các hoạt động tương tác, xử lý tình huống, hỏi đáp và những hành vi học sinh cần tránh khi tham gia giao thông - Ảnh: LÊ HUY

Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM Nguyễn Đăng khoa (thứ 2 từ phải sang) tham quan gian hàng về nghệ thuật - Ảnh: LÊ HUY

Trải nghiệm công nghệ, rèn kỹ năng và lan tỏa lối sống xanh

Bạn Thanh Ngân (Trường THPT Gia Định) nhận xét ngày hội có nhiều hoạt động gần gũi với nhu cầu của học sinh, từ trải nghiệm AI, robot, tìm hiểu định hướng nghề nghiệp đến các trò chơi vận động và giao lưu câu lạc bộ.

Ngân đặc biệt thích những hoạt động từ CLB Tre Xanh về môi trường và phát triển bền vững; cùng các sân chơi ứng dụng công nghệ, AI và các sân chơi giao lưu vì không chỉ mang lại kiến thức mà còn giúp các bạn rèn luyện sự tự tin, khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và chủ động khám phá thế mạnh của bản thân.

“Mỗi hoạt động đều mang lại những trải nghiệm khác nhau, giúp chúng em có thêm kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hiểu hơn về sở thích, năng lực của mình. Đặc biệt, em có cơ hội gặp gỡ, làm quen với nhiều bạn mới, cùng chia sẻ những sở thích chung. Đây là một cách trải nghiệm khá thú vị trong ngày cuối tuần, thay vì chỉ dành thời gian cho việc học trên lớp”, Ngân chia sẻ.

Học sinh cùng lan tỏa bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống xanh - Ảnh: LÊ HUY

Ngày hội triển khai nhiều hoạt động theo tinh thần phong trào “Học sinh 3 tốt”. Ở không gian “Học đúng đam mê”, học sinh được tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, khám phá năng lực bản thân và trải nghiệm STEM/STEAM, công nghệ VR/AR, điều khiển robot, ứng dụng AI.

Không gian “Rèn luyện đạo đức” tập trung vào sáng tạo nghệ thuật, bảo vệ môi trường, tìm hiểu mô hình ESG và tái chế sáng tạo. Trong khi đó, không gian “Nâng cao thể lực” tổ chức 5 thử thách gồm đo lực cơ tay, gập bụng, bật xa, hít đất và chạy bộ.

Điểm nhấn của chương trình là Liên hoan Câu lạc bộ - Đội - Nhóm học sinh THPT với chủ đề “Hội tụ đam mê - Bật tung bản sắc”, tạo cơ hội để các câu lạc bộ giới thiệu mô hình hoạt động, giao lưu và biểu diễn năng khiếu.

Hai cuộc thi “Rung chuông vàng” và “Vũ điệu thanh xuân” góp phần khuấy động không khí, tạo sân chơi kiến thức và nghệ thuật cho học sinh.

Dịp này, chương trình trao nhiều suất học bổng khóa học tiếng Anh, trao 30 suất hỗ trợ học tập trị giá 1,5 triệu đồng/suất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận diện ma túy ẩn nấp dưới nhiều hình thức tinh vi, nâng cao cảnh giác và trang bị kiến thức phòng, chống ma túy cho học sinh - Ảnh: LÊ HUY

Học sinh hào hứng trải nghiệm hoạt động của câu lạc bộ hóa học, khám phá kiến thức - Ảnh: LÊ HUY

Học sinh tham gia hoạt động đổi sách cũ lấy cây xanh - Ảnh: LÊ HUY

Học sinh trải nghiệm Cyanotype (in ảnh đơn sắc ánh sáng mặt trời) - Ảnh: LÊ HUY

Không gian “Nâng cao thể lực” tổ chức 5 thử thách gồm đo lực cơ tay, gập bụng, bật xa, hít đất và chạy bộ - Ảnh: LÊ HUY