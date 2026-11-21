Shin Min Ah được khen ngợi khi đóng vai Hoàng hậu Navier - Ảnh: Disney+

Theo thống kê của Flix Patrol, Hoàng hậu tái hôn vừa vươn lên vị trí số 1 toàn cầu trong hạng mục TV Show của Disney+. Đáng chú ý, bộ phim đạt thành tích này chỉ sau 17 ngày ra mắt.

Tính đến ngày 20-10, Hoàng hậu tái hôn đứng đầu bảng xếp hạng Disney+ tại 45 thị trường như Nhật Bản, Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hungary...

Trước đó, sau 3 ngày phát hành, bộ phim đã ghi nhận lượng người xem cao nhất toàn cầu trong nhóm các tác phẩm Disney+ Original. Hoàng hậu tái hôn càng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả quốc tế khi phim đi đến những tập cuối cùng.

Shin Min Ah chiếm 'spotlight' trong Hoàng hậu tái hôn

Hoàng hậu tái hôn là bộ phim tình cảm giả tưởng chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên. Nội dung xoay quanh Navier (Shin Min Ah), vị hoàng hậu hoàn hảo của Đế quốc phương Đông.

Cuộc sống của cô thay đổi khi chồng cô, Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) đem lòng yêu Rashta (Lee Se Young), một nữ nô lệ bỏ trốn và thông báo muốn ly hôn.

Bối cảnh hoàng gia đầy xa hoa trong trong Hoàng hậu tái hôn - Ảnh: Disney+

Thay vì đơn thuần chấp nhận yêu cầu của nhà vua, Navier đề nghị được chấp thuận tái hôn với Hoàng tử Heinrey (Lee Jong Suk) của Đế quốc Phương Tây. Quyết định này mở ra câu chuyện tình cảm giả tưởng với những mối quan hệ hoàng gia phức tạp, các cuộc đối đầu và lựa chọn mang tính bước ngoặt của nhân vật.

Đảm nhận vai nữ chính Navier, Shin Min Ah được đánh giá là nhân tố quan trọng trong sức hút của bộ phim.

Đây cũng là thử thách mới đối với nữ diễn viên khi lần đầu thể hiện hình tượng hoàng hậu trong bối cảnh hoàng gia giả tưởng.

Cô khắc họa Navier bằng vẻ thanh lịch và bản lĩnh mạnh mẽ. Dù phải đối mặt với nhiều biến cố, cô vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, lời nói chừng mực và dáng vẻ đầy uy nghiêm.

Những lúc đau lòng hay dao động, Navier vẫn cố giữ bình tĩnh, qua đó cho thấy sự kiêu hãnh và mạnh mẽ của một vị hoàng hậu.

Dù từng có nhiều nghi ngờ khi thủ vai hoàng hậu Navier, Shin Min Ah nhanh chóng chinh phục khán giả bởi thần thái sang trọng của mình - Ảnh: Disney+

Bên cạnh Shin Min Ah, các diễn viên Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young cũng nhận được sự chú ý từ khán giả quốc tế. Theo dữ liệu Google Trends trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 11-11, mức độ tìm kiếm các diễn viên tăng vọt ở nhiều quốc gia như Úc, Mông Cổ, Singapore, Chile, Indonesia, Nga...

Hoàng hậu tái hôn gồm 10 tập, hiện đã phát hành 8 tập. Hai tập cuối dự kiến lên sóng trên Disney+ vào ngày 25-11.

Trailer giới thiệu phần kết hé lộ cuộc gặp giữa Sovieshu và Navier, khi nhà vua tìm cách níu kéo nhưng nhận lại câu trả lời rằng mọi chuyện đã quá muộn. Trong khi đó, Heinrey ngỏ lời cầu hôn Navier. Những bí mật liên quan đến Rashta cũng được dự báo sẽ hé lộ trong hai tập cuối.