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Hoa hậu H'Hen Niê mong bạn trẻ dùng mạng xã hội để kể chuyện văn hóa Tây Nguyên

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ niềm vui, tự hào khi nhận lời làm đại sứ truyền thông Đêm hội cồng chiêng trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Hoa hậu H'Hen Niê mong bạn trẻ dùng mạng xã hội để kể chuyện văn hóa Tây Nguyên - Ảnh 1.

Hoa hậu H'Hen Niê - Ảnh: FBNV

Với cô, lan tỏa tiếng cồng chiêng cũng là cách kết nối mọi người với cội nguồn và gìn giữ bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Hoa hậu H'Hen Niê có những chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Cồng chiêng gắn với nhiều ký ức đẹp của hoa hậu H'Hen Niê

* Khi nhận lời làm đại sứ truyền thông Đêm hội cồng chiêng của tỉnh Quảng Ngãi, cảm xúc đầu tiên của H'Hen Niê là gì?

- Hen vui và tự hào lắm. Hen là người con của núi rừng Tây Nguyên, văn hóa cồng chiêng đã gắn bó với tuổi thơ, quê hương và nhiều ký ức đẹp của mình. Được đồng hành cùng một sự kiện tôn vinh văn hóa truyền thống, Hen cảm thấy đây không chỉ là niềm vui mà còn là cơ hội để đóng góp một phần nhỏ bé cho quê hương.

Hen hào hứng nhất là được nghe tiếng cồng chiêng tiếp tục vang lên, gặp gỡ những nghệ nhân đang ngày ngày gìn giữ nét văn hóa quý báu này. Hen mong qua đêm hội, nhiều người sẽ hiểu hơn, yêu hơn và muốn đến khám phá vẻ đẹp văn hóa của Tây Nguyên nói chung, Quảng Ngãi nói riêng.

* Là người con Tây Nguyên, tiếng cồng chiêng gợi cho H'Hen Niê những ký ức gì về quê hương, tuổi thơ?

- Chỉ cần nghe tiếng cồng chiêng vang lên thôi là Hen lại nhớ quê hương, nhớ buôn làng, nhớ những ngày mọi người quây quần bên nhau trong các dịp lễ hội.

Ngày nhỏ, Hen thường nghe tiếng cồng chiêng trong những dịp quan trọng của buôn làng. Mọi người mặc trang phục truyền thống, cùng múa xoang, nắm tay nhau quanh ngọn lửa. 

Người lớn trò chuyện, trẻ con háo hức chạy theo những điệu múa. Những hình ảnh đó trở thành ký ức rất đẹp của Hen.

Hen nghĩ cái đẹp của tiếng cồng chiêng không chỉ nằm ở âm thanh mà còn ở tình cảm cộng đồng. Tiếng cồng chiêng kết nối mọi người, các thế hệ và nhắc mỗi người nhớ rằng mình luôn có một nơi để trở về, đó là quê hương.

* Theo H'Hen Niê, Đêm hội cồng chiêng có ý nghĩa thế nào trong việc gìn giữ, quảng bá văn hóa Tây Nguyên đến du khách trong nước và quốc tế?

- Hen nghĩ những sự kiện như Đêm hội cồng chiêng có ý nghĩa rất lớn. Văn hóa truyền thống chỉ thực sự sống khi được mọi người biết đến, yêu quý và tiếp tục thực hành trong đời sống.

Với du khách, nhất là những người lần đầu đến Tây Nguyên, được nghe tiếng cồng chiêng, nhìn những điệu múa, trang phục truyền thống và cảm nhận không khí sinh hoạt cộng đồng sẽ là trải nghiệm rất đáng nhớ. Có những điều đọc qua sách báo chưa chắc cảm nhận hết được, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, tận tai lắng nghe thì cảm xúc sẽ khác.

Hen mong qua sự kiện, văn hóa Tây Nguyên được giới thiệu rộng rãi hơn đến bạn bè trong nước và quốc tế. Tây Nguyên không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn có kho tàng văn hóa phong phú được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Cồng chiêng chính là một trong những âm thanh làm nên linh hồn vùng đất này.

Hoa hậu H'Hen Niê mong bạn trẻ dùng mạng xã hội để kể chuyện văn hóa Tây Nguyên - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mong tiếng cồng chiêng tiếp tục vang xa

* H'Hen Niê mong muốn điều gì ở thế hệ trẻ để tiếng cồng chiêng tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ?

- Hen mong các bạn trẻ dành thời gian tìm hiểu và tự hào về văn hóa dân tộc mình. Đôi khi chúng ta rất hào hứng khám phá những nền văn hóa ở xa, nhưng lại chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu những giá trị đẹp ngay trong quê hương mình.

Muốn gìn giữ văn hóa thì trước tiên mình phải hiểu và yêu nó. Các bạn có thể bắt đầu từ những điều đơn giản như học đánh cồng chiêng, học múa xoang, tìm hiểu ý nghĩa các lễ hội, lắng nghe câu chuyện của ông bà, cha mẹ và nghệ nhân trong buôn làng.

Hen cũng mong các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội để kể những câu chuyện đẹp về văn hóa Tây Nguyên. Mỗi người có thể lan tỏa văn hóa theo cách riêng. Không cần làm điều gì quá lớn lao, chỉ cần biết trân trọng và tiếp nối những giá trị ấy thì văn hóa sẽ luôn có sức sống.

* Với vai trò đại sứ truyền thông, H'Hen Niê muốn gửi gắm thông điệp gì và sẽ làm gì để lan tỏa vẻ đẹp văn hóa cồng chiêng?

- Thông điệp Hen muốn gửi gắm là hãy cùng nhau gìn giữ những thanh âm của đại ngàn, bởi đó không chỉ là tiếng cồng chiêng mà còn là tiếng gọi của cội nguồn, bản sắc và tình yêu quê hương.

Với vai trò đại sứ truyền thông, Hen mong muốn dùng sức ảnh hưởng và các nền tảng truyền thông của mình để chia sẻ nhiều hơn về đêm hội, con người, cảnh đẹp và những giá trị văn hóa đặc sắc của Quảng Ngãi. Hen cũng muốn kể những câu chuyện chân thật về các nghệ nhân, những người đang âm thầm gìn giữ tiếng cồng chiêng qua nhiều thế hệ.

Hen hy vọng sau đêm hội, mọi người không chỉ nhớ đến một sự kiện đẹp mà còn mang theo tình yêu dành cho văn hóa truyền thống. Nếu có thêm nhiều du khách muốn đến Quảng Ngãi, tìm hiểu Tây Nguyên, gặp gỡ nghệ nhân và trải nghiệm văn hóa bản địa thì đó là niềm vui rất lớn đối với Hen.

Bởi Hen tin rằng một vùng đất đáng nhớ không chỉ bởi cảnh đẹp mà còn bởi những giá trị văn hóa và con người nơi đó. Hen mong tiếng cồng chiêng tiếp tục vang xa, không chỉ trong một đêm hội mà còn trong cuộc sống hôm nay và mai sau.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc Quảng Ngãi 2026

Từ ngày 18 đến 24-11, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề "Đoàn kết - Bản sắc - Sáng tạo - Phát triển".

Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h30 ngày 18-11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (phường Cẩm Thành). Các hoạt động văn hóa, trưng bày di sản, ẩm thực, nghề truyền thống được tổ chức tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh và nhiều địa điểm khác.

Tại phường Kon Tum diễn ra liên hoan cồng chiêng, xoang, trình diễn thổ cẩm, lễ hội đường phố ngày 22-11. Điểm nhấn là Đêm hội cồng chiêng và lễ bế mạc lúc 19h30 ngày 23-11 tại sân vận động tỉnh (phường Kon Tum), gắn với chương trình bắn pháo hoa.

Dịp này, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại 1.098 khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Hoa hậu H'Hen Niê: 'Vui và tự hào lắm' khi làm đại sứ truyền thông Đêm hội cồng chiêng Quảng Ngãi - Ảnh 3.Phó Thủ tướng giao Hà Nội làm concert 60.000 người mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao TP. Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, dự kiến thu hút khoảng 60.000 người, theo Báo Chính Phủ.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: Hoa Hậu H'hen Niê hoa hậu cồng chiêng tuần văn hóa

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

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