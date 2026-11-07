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Lung linh đêm hội cồng chiêng âm vang núi rừng

tác giả
LÊ KIẾN
LÊ KIẾN
LÊ KIẾN

Đêm hội cồng chiêng hội tụ văn hóa đa sắc màu của nhiều dân tộc trên cả nước, tái hiện không gian huyền ảo, đặc sắc.

Lung linh đêm hội cồng chiêng âm vang núi rừng - Ảnh 1.

Đêm hội cồng chiêng Gia Lai năm 2026 - Ảnh: LÊ KIẾN

Tối 7-11, tại quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc Đêm hội cồng chiêng Gia Lai năm 2026, thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách tham dự.

Đây là một trong những hoạt động chính, hấp dẫn nhất trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng, Tuần lễ Hoa dã quỳ, Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026. 

Phát biểu khai hội, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết đây là dịp tôn vinh di sản, tri ân các thế hệ nghệ nhân và cộng đồng đã bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu.

Đây cũng là cơ hội giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế về một Gia Lai mới, nơi đại ngàn kết nối với biển xanh, nơi những giá trị văn hóa truyền thống hòa cùng khát vọng phát triển và hội nhập.

Tỉnh Gia Lai xác định bảo tồn không phải để văn hóa đứng yên trong quá khứ, mà để văn hóa tiếp tục sống và phát triển cùng cộng đồng.

Đồng thời ông mong muốn khi Festival khép lại, những giá trị được tôn vinh hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa trong đời sống, để những mái nhà rông tiếp tục là nơi hội tụ cộng đồng, những bài chiêng cổ tiếp tục được trao truyền, những vòng xoang tiếp tục nối dài và tiếng cồng, tiếng chiêng mãi là âm thanh sống động trong từng buôn làng, trong tâm hồn mỗi người dân Tây Nguyên.

Lung linh đêm hội cồng chiêng âm vang núi rừng - Ảnh 1.

Hàng chục ngàn người dân, du khách có mặt tại quảng trường Đại Đoàn Kết xem chương trình nghệ thuật Đêm hội cồng chiêng.

Tham gia chương trình nghệ thuật, gần 2.000 nghệ nhân của 39 đoàn trong và ngoài tỉnh tham gia trình diễn, tái hiện nên ngày hội văn hóa hào hùng. Trong không khí rộn ràng, tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng những điệu múa truyền thống, tạo nên bức tranh nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc.

Chương trình gồm nhiều tiết mục đặc sắc, mô tả sinh động đời sống lao động, sinh hoạt hằng ngày của đồng bào các dân tộc thông qua tiếng cồng chiêng và những điệu múa truyền thống, tái hiện không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa sức sống của di sản cồng chiêng Tây Nguyên.

Lung linh đêm hội cồng chiêng âm vang núi rừng - Ảnh 2.
Lung linh đêm hội cồng chiêng âm vang núi rừng - Ảnh 3.

Sân khấu được dàn dựng đơn sơ, gắn liền với cảnh vật buôn làng, tái hiện không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Lung linh đêm hội cồng chiêng âm vang núi rừng - Ảnh 4.

Nhiều hoạt cảnh bắt mắt gắn liền khung cảnh ruộng đồng, buôn làng.

Bộ chiêng Ko Đơ là Bảo vật quốc gia

Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố, ra mắt Bộ chiêng Ko Đơ của người Jrai, là Bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Bộ chiêng có niên đại khoảng cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, gồm 8 chiếc (5 chiêng bằng và 3 chiêng có núm), được chế tác thủ công với kỹ thuật tinh xảo, tạo nên hệ thống âm thanh trầm ấm, ngân vang và hòa quyện độc đáo.

Trải qua hơn một thế kỷ, bộ chiêng được các thế hệ trong gia đình người Jrai gìn giữ, gắn bó với những nghi lễ truyền thống và các sự kiện quan trọng của cộng đồng. Đặc biệt là gắn liền với một thiết chế xã hội của người Jrai về Vua Lửa (Pơtao Apui).

Lung linh đêm hội cồng chiêng âm vang núi rừng - Ảnh 1.

Lễ ra mắt Bộ chiêng Ko Đơ của người Jrai, là Bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Bộ chiêng được vinh danh là Bảo vật quốc gia không chỉ bởi giá trị của hiện vật, mà còn bởi những lớp trầm tích văn hóa, những tri thức và ký ức cộng đồng được kết tinh.

- Ảnh 1.Độc đáo lễ hội đường phố các dân tộc Việt Nam tại Pleiku

Người dân và du khách có mặt tại Pleiku, Gia Lai không khỏi ngỡ ngàng, thích thú xem đoàn nghệ nhân các dân tộc tham gia diễu hành, trình diễn trên nhiều tuyến phố.

LÊ KIẾN
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    Chủ đề: Gia Lai Bảo vật quốc gia Lễ hội cồng chiêng

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