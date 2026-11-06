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Độc đáo lễ hội đường phố các dân tộc Việt Nam tại Pleiku

tác giả
LÊ KIẾN
LÊ KIẾN
LÊ KIẾN

Người dân và du khách có mặt tại Pleiku, Gia Lai không khỏi ngỡ ngàng, thích thú xem đoàn nghệ nhân các dân tộc tham gia diễu hành, trình diễn trên nhiều tuyến phố.

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Gần 1.500 nghệ nhân tham gia lễ hội đường phố và cùng nhau chụp hình lưu niệm với các dân tộc Tây Nguyên, Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai - Ảnh: LÊ KIẾN

Chiều 6-11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), gần 1.500 nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước tham gia lễ hội đường phố, tạo nên "buổi tiệc" văn hóa đa sắc màu hấp dẫn người xem.

Sự kiện do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Lộ trình diễu hành sẽ có 2 đoàn xuất phát từ đường Hai Bà Trưng, Hoàng Hoa Thám và điểm cuối là Quảng trường Đại Đoàn Kết.  Đoàn diễu hành có khoảng 1.455 nghệ nhân đến từ 39 đoàn (29 đoàn nghệ nhân tỉnh Gia Lai và 10 đoàn nghệ nhân của 10 tỉnh, thành phố trong cả nước).

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến phố lớn thu hút đông đảo người dân, du khách đứng xem. Các đoàn nghệ nhân mặc trang phục truyền thống diễu hành, vừa đi vừa trình diễn cồng chiêng và các nhạc cụ dân tộc, cà kheo…

Nhiều nghệ nhân có màn hóa trang độc đáo, đeo mặt nạ quỷ kỳ quái gây thích thú cho người xem.

Lễ hội là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc; tạo không gian giao lưu, kết nối nghệ nhân các địa phương, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

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Đoàn nghệ nhân hóa trang diễu hành đi qua nhiều tuyến đường lớn tại phường Pleiku - Ảnh: LÊ KIẾN

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Các nghệ nhân vừa diễu hành, vừa biểu diễn các bài múa, điệu chiêng của dân tộc mình - Ảnh: LÊ KIẾN

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Nhiều tuyến phố trở nên náo nhiệt, sôi động với âm thanh của cồng chiêng, tiếng tù và

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Các nghệ nhân nhí hóa trang, diễn trò vui nhộn.

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Các nghệ nhân lớn tuổi tham gia diễu hành, biểu diễn nhiều nét văn hóa độc đạo của dân tộc.

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 Quảng trường Đại Đoàn Kết - nơi các nghệ nhân sẽ cùng nhau "thi thố" nét văn hóa dân tộc và chụp hình lưu niệm.

- Ảnh 13.Gia Lai sẵn sàng cho Festival cồng chiêng và Tuần lễ hoa dã quỳ

Festival cồng chiêng và Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya 2026 tại tỉnh Gia Lai bắt đầu từ cuối tháng 10 này hứa hẹn mang tới nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.

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LÊ KIẾN
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    Chủ đề: Pleiku Gia Lai Festival cồng chiêng cồng chiêng

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