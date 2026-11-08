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HLV tuyển Ai Cập chính thức mất ghế sau 'hỗn chiến giữa các bà vợ'

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

HLV Hossam Hassan chính thức chia tay tuyển Ai Cập giữa những tranh cãi về đời tư, dù vừa được gia hạn hợp đồng đến năm 2030 sau World Cup 2026.

HLV tuyển Ai Cập chính thức mất ghế sau 'hỗn chiến giữa các bà vợ' - Ảnh 1.

HLV Hossam Hassan chính thức chia tay tuyển Ai Cập - Ảnh: REUTERS

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) vừa thông báo chấm dứt hợp đồng với Hassan cùng ê kíp, đồng thời bổ nhiệm ông Ali Maher làm người kế nhiệm.

EFA cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét những sự việc gần đây cùng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và sự ổn định của đội tuyển. Liên đoàn gửi lời cảm ơn Hassan nhưng quyết định thay đổi bộ máy trước hai trận vòng loại Cúp châu Phi 2027.

Những tháng qua, Hassan liên tục trở thành tâm điểm vì mâu thuẫn gia đình. Hồi tháng 8, một vụ cãi vã liên quan hai người vợ và các con ông tại Porto Marina (Ai Cập) biến thành xô xát, khiến cảnh sát phải can thiệp.

Theo lời luật sư đại diện của bà Dina Mostafa, một trong hai người vợ, ông Hassan cố sức can ngăn xô xát rồi ngất trong lúc hỗn loạn. 

Tuy nhiên, hai phía đưa ra những lời kể trái ngược về người khơi mào và sau đó đã hòa giải, rút khiếu nại.

Ồn ào tiếp tục lan lên truyền thông, kéo theo sức ép yêu cầu Hassan từ chức. Ngày 6-11, ông còn phủ nhận thông tin sắp rời tuyển Ai Cập, nhấn mạnh việc đánh giá HLV phải dựa trên chuyên môn và kết quả thi đấu.

Quyết định chia tay đến chỉ ít tháng sau khi Hassan được gia hạn đến năm 2030. Tại World Cup 2026, ông giúp Ai Cập giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử dự giải, vượt qua Úc ở vòng 32 đội trước khi thua ngược Argentina 2-3 tại vòng 16 đội.

Ông Hassan khép lại nhiệm kỳ với 21 chiến thắng, 10 trận hòa và 7 thất bại sau 38 trận. Người kế nhiệm Ali Maher, 52 tuổi, sẽ dẫn đội gặp Malawi ngày 13 và 17-11 tại vòng loại Cúp châu Phi 2027.

HLV tuyển Ai Cập chính thức mất ghế sau 'hỗn chiến giữa các bà vợ' - Ảnh 3.Salah bỏ trận Ai Cập gặp Nam Sudan vì ngại... mặt sân

Mohamed Salah sẽ vắng mặt trong trận Ai Cập gặp Nam Sudan tại vòng loại AFCON 2027 do lo ngại nguy cơ chấn thương khi phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: Ai cập hlv ai cập Hassan Word Cup

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