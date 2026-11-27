Các đại biểu tham dự một kỳ họp HĐND TP.HCM - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Đồng chủ trì cuộc họp là ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM và ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Cuộc họp còn có sự tham dự của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng và lãnh đạo các Ban HĐND TP.HCM, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo Cổng thông tin HĐND TP.HCM, tại phiên họp, trên cơ sở báo cáo tiến độ chuẩn bị, đề xuất của UBND TP.HCM, kết quả thẩm tra của các Ban HĐND TP.HCM, đồng chủ trì cuộc họp đã thống nhất điều chỉnh danh mục các nội dung trình tại kỳ họp thứ tám. Qua đó để đảm bảo sát với tình hình phát triển của thành phố, đảm bảo tính khả thi, chặt chẽ.

Có 6 nội dung được thống nhất chuyển sang xem xét tại các kỳ họp sau để đảm bảo chuẩn bị, hoàn thiện kỹ lưỡng hơn. Đồng thời, có một số nội dung liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy, công trình giao thông kết nối vùng, chính sách an sinh xã hội được thống nhất bổ sung vào kỳ họp thứ tám.

Theo đó, bổ sung kỳ họp thứ 8 nội dung xem xét đề án thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao; Đề án tổ chức lại Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.

Bổ sung nội dung chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án giao thông kết nối vùng trọng điểm, gồm dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa và xây dựng cầu Lớn (kết nối TP.HCM và tỉnh Tây Ninh), dự án cầu vượt trên Quốc lộ 51 tại nút giao đường Phước Bình (giáp ranh TP.HCM và Đồng Nai). Và một số nội dung bổ sung khác.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung hoàn thiện các nội dung dự kiến trình kỳ họp, đảm bảo đúng quy định. Các nội dung trình, báo cáo thẩm tra cần đảm bảo tiến độ để báo cáo cơ quan có thẩm quyền và gửi tài liệu tới đại biểu nghiên cứu trước kỳ họp.

UBND TP.HCM giao các sở xây dựng đề án Trước đó, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo, giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Du lịch, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng đề án sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng với đề án sáp nhập, Sở Văn hóa và Thể thao phải xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng đề án sắp xếp Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế. Sở Y tế đồng thời rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để phù hợp với mô hình mới và yêu cầu thực tiễn…