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Hành trình thăng hạng phong cách của Kim Yoo Jung

tác giả
HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Kim Yoo Jung đã hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm. Từ sao nhí 'Mặt trăng ôm mặt trời' đến mỹ nhân '100 ngày lừa dối', hành trình thăng hạng phong cách gây bất ngờ.

Hành trình thăng hạng phong cách của Kim Yoo Jung - Ảnh 1.

Tạo hình của Kim Yoo Jung trong 100 ngày lừa dối - Ảnh: IGNV

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc 100 ngày lừa dối (100 Days Of Deception) trên Netflix đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Phim xoay quanh nhân vật Lee Ga Kyung do Kim Yoo Jung thủ vai, sống tại Seoul trong những năm 1930 đầy biến động. Để theo đuổi tự do, cô trở thành điệp viên bí mật thâm nhập vào Phủ Tổng đốc Nhật Bản.

Ngoài màn ảnh, Kim Yoo Jung cũng gây ấn tượng với khả năng biến hóa phong cách thời trang. Sinh năm 1999, nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp từ năm 4 tuổi với vai trò người mẫu nhí trong các quảng cáo, đến nay đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Trailer 100 ngày lừa dối

Phong cách thời trang của Kim Yoo Jung có gì đặc biệt?

Song song với sự trưởng thành trong diễn xuất, phong cách thời trang của Kim Yoo Jung cũng có nhiều thay đổi rõ rệt. Nữ diễn viên sở hữu đường nét gương mặt mềm mại, đôi mắt sáng và vẻ ngoài gần gũi, tự nhiên. Vì vậy, cô đặc biệt phù hợp với những trang phục nhẹ nhàng, tối giản nhưng vẫn phảng phất nét cổ điển.

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Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Kim Yoo Jung thường lựa chọn những gam màu pastel, chất liệu ren và váy áo lãng mạn để tôn lên vẻ nữ tính, trẻ trung.

Khi trưởng thành hơn, tủ đồ của cô dần xuất hiện những thiết kế có đường cắt gọn gàng, bảng màu trầm và các bộ đầm nổi bật về phom dáng.

Điều thú vị là ngay cả khi thử nghiệm những tạo hình quyến rũ, lạnh lùng trong những năm gần đây, Kim Yoo Jung vẫn giữ được nét trong trẻo vốn có.

Hành trình thăng hạng phong cách của Kim Yoo Jung - Ảnh 2.

Sự tương phản giữa vẻ ngoài dịu dàng và thần thái trưởng thành tạo nên dấu ấn riêng cho phong cách của Kim Yoo Jung - Ảnh: IGNV

Hành trình biến hóa phong cách

Hành trình thăng hạng phong cách của Kim Yoo Jung - Ảnh 3.

Trở thành đại sứ thương hiệu của nhà kim hoàn Pháp Messika, Kim Yoo Jung gây chú ý tại Tuần lễ thời trang Paris 2026. Cô diện chiếc đầm đen ôm sát, thiết kế quây ngang ngực, kết hợp trang sức cao cấp - Ảnh: Stephane Cardinale

Hành trình thăng hạng phong cách của Kim Yoo Jung - Ảnh 4.

Trong một lần xuất hiện tại sân bay gần đây, Kim Yoo Jung chọn mặc áo khoác da nâu sẫm phom rộng phối cùng những món đồ thường ngày tối giản và bốt cao cổ, mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, thời thượng - Ảnh: The Chosunilbo

Hành trình thăng hạng phong cách của Kim Yoo Jung - Ảnh 5.

Khi trưởng thành, Kim Yoo Jung ngày càng ưu tiên những món đồ mang tinh thần thanh lịch, tối giản và có chiều sâu. Năm 2025, bộ suit nhung tăm hai hàng khuy màu hồng tím trầm kết hợp kiểu tóc búi gọn sát đầu là ví dụ tiêu biểu - Ảnh: Han Myung Gu

Hành trình thăng hạng phong cách của Kim Yoo Jung - Ảnh 6.

Vào năm 2024, phong cách học đường Hàn Quốc với những đường nét gọn gàng cũng là một trong những dấu ấn thời trang của Kim Yoo Jung, vì cô sở hữu gương mặt trong trẻo cùng khí chất ngọt ngào - Ảnh: Han Myung Gu

Hành trình thăng hạng phong cách của Kim Yoo Jung - Ảnh 7.

Trong hoạt động quảng bá phim Chàng quỷ của tôi vào năm 2023, Kim Yoo Jung lựa chọn chiếc váy ngắn màu đen với những khoảng cắt xẻ và chi tiết ren xuyên thấu, kết hợp bốt da cao quá gối. Tông đen chủ đạo mang đến vẻ bí ẩn, có phần quyến rũ - Ảnh: JNS

Hành trình thăng hạng phong cách của Kim Yoo Jung - Ảnh 8.

Xuất hiện trên thảm đỏ Baeksang Arts Awards lần thứ 53 vào năm 2017, Kim Yoo Jung diện đầm dạ hội màu hồng nude với những nếp xếp ly mềm mại. Kiểu tóc tạo kiểu đơn giản càng tôn lên vẻ thanh lịch, điềm đạm và sang trọng của nữ diễn viên.

Hành trình thăng hạng phong cách của Kim Yoo Jung - Ảnh 9.

Khi cùng Park Bo Gum tham gia sự kiện quảng bá bộ phim cổ trang Mây họa ánh trăng vào năm 2016, Kim Yoo Jung chọn áo trắng trễ vai thắt nơ, phối cùng chân váy midi màu hồng có phần gấu bất đối xứng. Bộ trang phục mang đến vẻ lãng mạn, nữ tính như một buổi hẹn hò - Ảnh: Han Myung Gu

Hành trình thăng hạng phong cách của Kim Yoo Jung - Ảnh 10.

Tại sự kiện của thương hiệu thời trang Hàn Quốc Suecomma Bonnie vào năm 2015, Kim Yoo Jung diện áo nỉ in slogan phối cùng chân váy trắng. Mũ len, túi vải canvas và giày thể thao ánh kim tạo nên tổng thể pha trộn giữa tinh thần đường phố cá tính và vẻ phóng khoáng - Ảnh: Han Myung Gu

Hành trình thăng hạng phong cách của Kim Yoo Jung - Ảnh 11.

Dự sự kiện quảng bá bộ phim Sói vào năm 2012, Kim Yoo Jung kết hợp áo sơ mi thêu họa tiết xanh trắng với chân váy chấm bi và mũ đỏ. Sự pha trộn giữa nét hoài cổ, phong cách nghệ thuật và những gam màu tươi sáng giúp nữ diễn viên thể hiện vẻ trẻ trung - Ảnh: Han Myung Gu

Hành trình thăng hạng phong cách của Kim Yoo Jung - Ảnh 12.

Cũng trong năm 2012, Kim Yoo Jung lần đầu sải bước trên thảm đỏ Baeksang Arts Awards. Khi ấy, cô diện chiếc váy ngắn cổ tròn màu đen đính sequin, cao gót trắng và tất. Bộ trang phục vừa mang nét thanh lịch của phong cách học đường cổ điển, vừa giữ được vẻ đáng yêu, tinh nghịch đặc trưng của tuổi thiếu nữ - Ảnh: Han Myung Gu

- Ảnh 1.Phim của Kim Yoo Jung ra sao khi đối đầu với Doctor X?

Lấy bối cảnh năm 1932, '100 ngày lừa dối' do Kim Yoo Jung đóng chính gây chú ý khi kết hợp yếu tố tình báo, trả thù và lãng mạn trong câu chuyện về những con người mang thân phận phức tạp.

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    Chủ đề: Kim Yoo Jung thời trang phong cách thời trang sao hàn phối đồ

    Dòng sự kiện: Thời trang thế giới

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