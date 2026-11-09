Hành trình thăng hạng phong cách của Kim Yoo Jung

Kim Yoo Jung đã hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm. Từ sao nhí 'Mặt trăng ôm mặt trời' đến mỹ nhân '100 ngày lừa dối', hành trình thăng hạng phong cách gây bất ngờ.
Bộ phim truyền hình Hàn Quốc 100 ngày lừa dối (100 Days Of Deception) trên Netflix đang thu hút sự chú ý của khán giả.
Phim xoay quanh nhân vật Lee Ga Kyung do Kim Yoo Jung thủ vai, sống tại Seoul trong những năm 1930 đầy biến động. Để theo đuổi tự do, cô trở thành điệp viên bí mật thâm nhập vào Phủ Tổng đốc Nhật Bản.
Ngoài màn ảnh, Kim Yoo Jung cũng gây ấn tượng với khả năng biến hóa phong cách thời trang. Sinh năm 1999, nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp từ năm 4 tuổi với vai trò người mẫu nhí trong các quảng cáo, đến nay đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.
Trailer 100 ngày lừa dối
Phong cách thời trang của Kim Yoo Jung có gì đặc biệt?
Song song với sự trưởng thành trong diễn xuất, phong cách thời trang của Kim Yoo Jung cũng có nhiều thay đổi rõ rệt. Nữ diễn viên sở hữu đường nét gương mặt mềm mại, đôi mắt sáng và vẻ ngoài gần gũi, tự nhiên. Vì vậy, cô đặc biệt phù hợp với những trang phục nhẹ nhàng, tối giản nhưng vẫn phảng phất nét cổ điển.
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