Mỹ nhân 'Giày thủy tinh' Kim Hyun Joo mặc phá cách

Kim Hyun Joo trong sự kiện quảng bá bộ phim 100 ngày lừa dối - Ảnh: Netflix

Kim Hyun Joo một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội nhờ bộ phim Hàn Quốc 100 Days of Deception (100 ngày lừa dối) trên Netflix.

Không chỉ khiến khán giả thán phục bởi diễn xuất xuất sắc trong phim, phong cách thời trang đời thường của cô cũng ngày càng được yêu thích. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên: "Cô ấy thực sự sắp bước sang tuổi 50 sao?".

Ở tuổi 49, triết lý ăn mặc trẻ trung của Kim Hyun Joo không nằm ở việc chạy theo phong cách thiếu nữ, mà ở cách phối hợp chất liệu tinh tế, lựa chọn đường cắt may phóng khoáng và kết hợp màu sắc vừa đủ nổi bật.

Nhờ đó, cô tạo được sự cân bằng hoàn hảo giữa nét chín chắn, tri thức và vẻ trẻ trung, năng động.

Nét nổi loạn của Kim Hyun Joo

Ai nói phụ nữ sắp bước sang tuổi 50 không thể diện nguyên bộ denim? Bộ trang phục gồm áo khoác jeans xanh đậm và chân váy ngắn mang đậm tinh thần đường phố.

Kim Hyun Joo phối bên trong chiếc áo cổ lọ đen ôm sát, khéo léo cân bằng vẻ cầu kỳ của họa tiết. Đôi bốt đen gót vuông cao quá gối giúp đôi chân trông dài hơn.

Với phụ nữ ở độ tuổi 40-50, nếu muốn thử phong cách denim đồng bộ, người mặc hãy ưu tiên sắc xanh đậm hoặc denim bạc màu tự nhiên - Ảnh: IGNV

Thanh lịch, trí thức

Chiếc váy sơ mi màu nâu cacao dường như sinh ra dành cho Kim Hyun Joo. Thiết kế cổ chữ V giúp tôn đường nét vùng cổ, trong khi dải thắt lưng cùng tông buộc hờ ở eo khéo léo làm nổi bật tỉ lệ cơ thể.

Khi chọn váy mặc đi làm hoặc hẹn hò, bạn nên ưu tiên những thiết kế có đai thắt eo hoặc đường cắt cạp cao để tạo tỉ lệ cơ thể cân đối và vẻ ngoài chỉn chu.

Về màu sắc, thay vì những gam màu quá rực rỡ hoặc mang cảm giác trẻ con, hãy thử nâu cacao, màu yến mạch hay xanh lá đậm.

Những tông màu đất trầm ấm này dễ tôn lên vẻ thanh lịch, sang trọng của phụ nữ trưởng thành.

Trang phục của Kim Hyun Joo kết hợp nét điềm đạm, trưởng thành với sự mềm mại, nữ tính - Ảnh: IGNV



Phong thái đô thị hiện đại

Kim Hyun Joo kết hợp áo măng tô với quần cùng tông, tạo chiều sâu cho trang phục bằng cách phối các chất liệu khác nhau và tận dụng đường cắt may mềm mại. Chi tiết thắt đai ở eo giúp tôn dáng, mang lại vẻ phóng khoáng và bí ẩn của một quý cô quyền lực.

Trang phục đen từ đầu đến chân đôi khi dễ tạo cảm giác nặng nề. Bí quyết nằm ở việc chọn áo măng tô có chất liệu mềm rủ hoặc vải chắn gió đứng phom để tạo chuyển động cho tổng thể - Ảnh: IGNV

Công thức trẻ hóa kinh điển

Đây là một trong những công thức phối đồ trẻ trung nổi bật của Kim Hyun Joo. Bộ suit nâu cà phê đồng bộ được kết hợp với áo thun trắng in chữ và giày sneaker vải kiểu cổ điển.

Sự tương phản giữa nét trang trọng và tinh thần năng động tạo nên tổng thể hài hòa.

Một chiếc áo thun có dòng chữ đơn giản bên trong cũng đủ mang lại sức sống cho bộ suit tối màu - Ảnh: IGNV

Phong cách sang trọng thầm lặng

Bộ trang phục Kim Hyun Joo diện khi ngồi trước khung cửa gỗ truyền thống toát lên tinh thần sang trọng thầm lặng.

Chiếc sơ mi mềm mại mang sắc xanh pha xám được phối cùng chân váy dài xanh navy và giày gót thấp màu trắng có quai quấn quanh cổ chân.

Bảng màu trầm, tiết chế làm nổi bật vẻ điềm tĩnh và nét trí thức của Kim Hyun Joo mà không cần đến những chi tiết phô trương - Ảnh: IGNV



Vẻ thư thái tinh tế

Khi chọn suit sáng màu, phụ nữ trưởng thành nên cân nhắc màu trắng kem hoặc yến mạch thay vì trắng tinh. Những sắc độ này thường tạo cảm giác mềm mại, sang trọng và dễ hài hòa với màu da hơn.

Người mặc có thể chọn thiết kế không cổ hoặc có phần vai hơi trễ, phối bên trong một chiếc áo hai dây trơn cùng tông.

Công thức này cân bằng giữa vẻ chỉn chu của trang phục công sở và tinh thần thư thái, tự nhiên trong đời sống thường ngày - Ảnh: IGNV

Trẻ trung nhờ phối màu tương phản

Người mặc hãy thử những gam màu nổi bật nhưng không quá chói như vàng mù tạt, cam ấm hoặc đỏ gạch cho trang phục bên dưới.

Phần áo phía trên có thể chọn các màu trầm như nâu đậm hoặc màu đất để cân bằng sắc độ.

Sự kết hợp này vừa giúp diện mạo thêm tươi tắn, rạng rỡ vừa tạo cảm giác trẻ trung - Ảnh: IGNV

Mạnh mẽ với suit xám đậm

Để trang phục suit thường ngày thoát khỏi vẻ cứng nhắc, người mặc có thể ưu tiên những thiết kế mang tinh thần giải cấu trúc nhẹ, chẳng hạn tay áo xẻ, chi tiết khoét hoặc ve áo bất đối xứng.

Kết hợp cùng quần ống rộng có phom dáng lớn, bộ trang phục vừa giúp tạo hiệu ứng cân đối cho phần thân dưới vừa mang lại vẻ phóng khoáng - Ảnh: IGNV