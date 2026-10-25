Phong cách 'bạn trai nhà bên' của Park Bo Gum

Là đại sứ toàn cầu của Celine từ năm 2022, Park Bo Gum chứng minh khả năng nắm bắt thẩm mỹ của thương hiệu mà không đánh mất bản sắc riêng - Ảnh: IGNV



Không chỉ là một trong những diễn viên được yêu mến nhất Hàn Quốc, Park Bo Gum còn là gương mặt có phong cách thời trang đáng chú ý.

Hành trình thời trang của anh mang đến những bài học giá trị về khả năng biến hóa và nghệ thuật tạo dấu ấn riêng trong từng bộ trang phục.

Giữa thời đại mà các xu hướng chóng đến chóng đi và việc phô trương hàng hiệu ngày càng phổ biến, ngôi sao Khi cuộc đời cho bạn quả quýt nổi bật nhờ phong cách tinh tế, thường thiên về sự kín đáo.

Áo khoác - quần jeans - sneaker trắng

Park Bo Gum xuất hiện giản dị tại Sân bay quốc tế Cao Hùng (Đài Loan) sau đó nhanh chóng đến trung tâm thương mại Dream Mall để gặp gỡ người hâm mộ.

Nam diễn viên diện áo khoác thể thao màu xám có khóa kéo, kết hợp quần jeans ống rộng. Phần vai tạo điểm nhấn bằng dải viền phối màu tương phản nổi bật. Bên trong là áo thun trắng, đi cùng giày sneaker trắng.

Tổng thể mang tinh thần năng động nhưng vẫn thời trang - Ảnh: IGNV

Áo polo - quần nỉ - giày lười

Bộ trang phục sân bay khác của Park Bo Gum hướng đến phong cách tối giản, gọn gàng.

Anh mặc áo polo màu xám của Celine, phối cùng quần nỉ đen ống rộng với chất liệu rủ mềm, tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển. Chiếc túi đeo chéo màu đen Celine Triomphe trở thành điểm nhấn tổng thể.

Giày lười đen giúp diện mạo thêm chỉn chu, đồng thời hài hòa với chi tiết logo nhỏ trên quần - Ảnh: IGNV

Áo thun trắng in logo - quần âu ống rộng

Park Bo Gum lựa chọn áo thun trắng in logo Celine phối cùng quần âu đen ống rộng. Công thức đơn giản, gọn gàng vẫn giữ được vẻ sang trọng.

Anh cầm chiếc cặp công sở lớn màu đen, điểm thêm phụ kiện treo bằng lông mềm để tạo nét tinh nghịch.

Đôi sneaker trắng đồng điệu với áo thun, mang đến cảm giác trẻ trung, phù hợp với phong cách sân bay - Ảnh: IGNV

Blazer kẻ caro - sơ mi kẻ caro - quần jeans

Xuất hiện tại show diễn Celine, Park Bo Gum kết hợp phong thái lịch lãm với nét phóng khoáng thường ngày.

Blazer và sơ mi đều mang họa tiết kẻ caro, nhưng sự khác biệt về kích thước ô kẻ và sắc độ giúp tổng thể có chiều sâu, tránh cảm giác đơn điệu.

Bên trong sơ mi, anh mặc thêm áo ba lỗ cổ khoét thấp, để lộ nhẹ phần cổ và xương quai xanh. Cách phối nhiều lớp này cũng làm giảm vẻ cứng nhắc thường thấy của trang phục may đo.

Quần jeans ống đứng màu sáng cân bằng nét trang trọng của blazer. Thắt lưng da đen giúp định hình vòng eo, khiến tỉ lệ trang phục trông gọn gàng hơn - Ảnh: IGNV

Blazer xanh navy - áo ba lỗ - quần jeans

Blazer xanh navy được Park Bo Gum phối cùng áo ba lỗ trắng cổ khoét thấp và quần jeans xanh nhạt ống đứng. Phom quần thẳng mang lại vẻ năng động, thoải mái.

Thiết kế blazer rộng rãi kết hợp tay áo xắn tùy ý làm giảm sự nghiêm túc của trang phục may đo, tạo cảm giác không gò bó.

Đôi giày lười đen hoàn thiện diện mạo, giữ sự cân bằng giữa nét thư thái và vẻ chỉn chu - Ảnh: Xsportnews

Áo polo dệt kim kẻ sọc - quần jeans

Diện mạo sân bay này có thể được phân tích qua hai bí quyết phối đồ. Trước hết, chiếc áo polo dệt kim kẻ sọc vàng trắng tạo điểm nhấn thị giác, đồng thời mang đến cảm giác tươi sáng. Phom áo ngắn giúp kéo dài tỉ lệ cơ thể, khiến vóc dáng trông cao ráo hơn.

Tiếp đó, quần jeans ống đứng màu sáng và sneaker trắng tạo nên tinh thần thời trang thường ngày hoài cổ của thập niên 1990.

Chiếc túi đeo chéo họa tiết monogram Harry hoàn thiện bộ trang phục, kết hợp tính tiện dụng với dấu ấn thương hiệu - Ảnh: IGNV

Áo len dệt kim kẻ sọc + quần jeans

Bộ trang phục mang phong cách bạn trai trẻ trung, lấy áo len dệt kim kẻ sọc mảnh màu trắng kem và đen làm điểm nhấn. Thiết kế cổ mở tạo cảm giác phóng khoáng, có phần lười biếng đầy cuốn hút.

Quần jeans xanh là món đồ cơ bản, dễ phối, giúp cân bằng bảng màu dịu nhẹ của phần thân trên.

Tổng thể không cầu kỳ nhưng vẫn hài hòa, cho thấy sức hút của những món đồ thường ngày được lựa chọn và kết hợp khéo léo - Ảnh: IGNV