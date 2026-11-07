U60 Kim Hee Ae chuộng phong cách thanh lịch

Nhờ sức nóng của bộ phim Thế giới hôn nhân, Kim Hee Ae lại trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc và châu Á - Ảnh: Naver

Sinh năm 1967, Kim Hee Ae chính thức bước chân vào làng giải trí năm 1983 và đến nay đã có hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật.

Thay vì cố gắng theo đuổi vẻ ngoài trẻ trung như thiếu nữ, Kim Hee Ae khéo léo thể hiện sức hút của người phụ nữ trưởng thành thông qua trang phục tối giản, phom dáng chỉn chu và thần thái tự tin.

Phong cách của nữ diễn viên là minh chứng cho quan niệm: mặc trẻ trung không có nghĩa là cố tỏ ra trẻ tuổi, mà là biết cách thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình.

Phong cách năng động

Khéo léo sử dụng màu sắc là một trong những bí quyết giúp diện mạo trông trẻ trung hơn. Trong một lần xuất hiện, Kim Hee Ae lựa chọn áo khoác phối cùng áo họa tiết kẻ ô. Phần dưới là quần jeans Loewe và giày lười da lộn, đi cùng tất có màu sắc đồng điệu với giày.

Thay vì lựa chọn tất trắng như cách phối đồ quen thuộc, nữ diễn viên tạo điểm nhấn bằng sự kết hợp màu sắc tương phản.

Thay vì lựa chọn tất trắng như cách phối đồ quen thuộc, Kim Hee Ae tạo điểm nhấn bằng sự kết hợp màu sắc tương phản - Ảnh: IGNV



Cân đối tỉ lệ cơ thể

Trong loạt ảnh hậu trường tại một sự kiện, Kim Hee Ae diện áo khoác da dáng ngắn cùng quần jeans ống dài chạm đất.

Sự kết hợp giữa độ dài quần và giày cao gót giúp cô khéo léo điều chỉnh tỉ lệ cơ thể, tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn.

Về màu sắc, Kim Hee Ae tiếp tục áp dụng nguyên tắc tạo điểm nhấn tương phản khi lựa chọn một đôi giày trắng tinh khôi. Chi tiết này giúp tổng thể trang phục thêm sáng và thu hút - Ảnh: IGNV

Áo măng tô kết hợp quần jeans tôn dáng

Khi mùa đông đến, áo măng tô trở thành món đồ đáng chú ý trong tủ quần áo. Làm thế nào để diện thiết kế này vừa thời thượng vừa tránh cảm giác đứng tuổi? Bộ trang phục của Kim Hee Ae là gợi ý đáng tham khảo.

Nữ diễn viên chọn áo măng tô màu kaki làm điểm nhấn, kết hợp cùng quần jeans ống dài để tạo tỉ lệ cơ thể cân đối. Tuy nhiên, yếu tố đáng chú ý nhất nằm ở cách lựa chọn phụ kiện.

Giày cao gót đen, túi xách và mũ bóng chày cùng tông giúp bảng màu tổng thể trở nên hài hòa - Ảnh: IGNV

Blazer kết hợp giày thể thao tạo sự tương phản

Trong một lần xuất hiện tại công viên, Kim Hee Ae lựa chọn blazer nhung phối cùng áo bên trong màu đen và quần jeans.

Chất liệu nhung vốn dễ tạo cảm giác chững chạc, đôi khi khiến người mặc trông già hơn tuổi. Tuy nhiên, nữ diễn viên khéo léo cân bằng bằng quần jeans sáng màu và giày thể thao, mang đến nét trẻ trung cho tổng thể.

Chiếc khăn lụa quàng cổ với chất liệu nhẹ nhàng cũng góp phần tạo cảm giác tươi mới cho trang phục - Ảnh: IGNV

Vẻ thanh lịch

Đây là một trong những bộ trang phục được yêu thích nhất của Kim Hee Ae. Trong một lần ghé thăm quán cà phê, cô tiếp tục lựa chọn quần jeans quen thuộc, kết hợp cùng áo khoác có chất liệu gợi liên tưởng đến vải lanh.

Bề mặt vải với những đường vân tự nhiên tạo nên nét mộc mạc, nhẹ nhàng, giúp tổng thể trang phục toát lên vẻ thanh thoát và tươi mới - Ảnh: IGNV

Vẻ sang trọng kín đáo

Nếu muốn thể hiện vẻ sang trọng một cách vừa phải, áo khoác tweed có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Kim Hee Ae phối thiết kế này cùng quần jeans và sandal có gót.

Sự kết hợp giúp vóc dáng trông cao ráo hơn, đồng thời tạo cảm giác phóng khoáng, thoải mái. Chiếc áo khoác mang vẻ sang trọng đặc trưng của chất liệu tweed cũng trở nên gần gũi, dễ ứng dụng hơn khi được phối cùng những món đồ thường ngày.

Với phụ nữ trưởng thành, thay vì cố gắng che giấu tuổi tác, hãy như Kim Hee Ae, tận hưởng phong cách phù hợp với bản thân và thể hiện sự tự tin, thanh lịch được bồi đắp qua năm tháng.

Từ phong cách của Kim Hee Ae, có thể thấy bí quyết mặc trẻ trung không nằm ở việc chạy theo những món đồ dành cho giới trẻ, mà ở khả năng vận dụng tỉ lệ trang phục, màu sắc và chất liệu một cách hợp lý - Ảnh: IGNV